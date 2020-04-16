Валерий Федоров: Я понимаю матерей Беслана. 3 сентября днем воинской славы быть не может

Во вторник, 14 апреля, Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе Дня Воинской славы России со 2 на 3 сентября . Опираясь при этом и на сентябрьское решение Президиума Верховного Совета СССР 1945-го года. И на обращения ветеранов. И на историческую справедливость.

Как напомнил «КП» сенатор Григорий Карасин, на медалях «За победу на Японией» у более чем полутора миллиона наших соотечественников ( точнее у 1, 813 млн человек) выбита именно эта дата — 3 сентября 1945 года.В пятницу, 17 апреля, закон должна будет рассмотреть ( и собиралась принять по мнению источников «КП» в СФ) верхняя палата российского парламента. Но в четверг, 16 апреля, Совет по правам человека при президенте РФ в лице его главы обратился с письмом к спикеру Совфеда, Валентине Матвиенко. За комментариями «КП» обратилась к автору письма, главе СПЧ Валерию Федорову.

- Почему вы против переноса такой даты со 2 на 3 сентября — из-за Беслана? И когда вы это обсуждали, в день принятия Госдумой закона, или раньше?

- Мы это обсуждали «на удаленке» после того, как во вторник Госдумой был принят закон.

- Что именно членов СПЧ возмутило - совпадение с датой памяти жертва теракта в Беслане?

- Было весьма бурное обсуждение. Да, мы не можем сейчас собираться вместе. И вот заочно коллеги по СПЧ высказывали как раз это соображение. Здесь на первом плане именно этические соображения. Они, в том числе, изложены в письме от СПЧ на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Я написал, что здесь есть риски. Праздники должны людей, общество, объединять. И многие члены СПЧ, да большинство из нас, обратили внимание на то, что это совпадает с Днем памяти жертв теракта в Беслане. Вот и вся история — достаточно несложная.

- Один из инициаторов законопроекта по переносу Даты окончания войны, сенатор Георгий Карасин по пунктам разложил мне, почему перенос исторически справедлив и необходим именно сейчас…

- Так я и написал в обращении к спикеру Совету Федерации Валентине Матвиенко, что члены СПЧ понимают аргументы данного переноса. Тем более, обоснования от дальневосточников. Я бывал на Дальнем Востоке не раз. И знаю обиду дальневосточников на то, что Большая война то продолжалась и после 9 мая 1945-го — но в сознании страны этого нет.

- Война продолжалась, и люди гибли до сентября 1945-го...

- Десятки тысяч! Эта обида дальневосточников и на страну, и на Москву есть. И я их понимаю. И в письме я указал на понимание нами этих аргументов. Но есть еще и трагедия Беслана — в эту же дату. Да, вот такая нестыковка серьезная, неприятная получается.

- От СПЧ будет представитель на пятничном заседании Совета Федерации, где планируются принятие этого закон?

- Я не знаю пока. Не могу сейчас сказать.

- Но вы такую возможность предполагали?

- Пока не хочу это обсуждать

- Письмо в Совфед направлено сегодня, от Матвиенко реакции еще нет?

- Пока реакции нет. Может быть, я с Валентиной Ивановной сегодня свяжусь.

- Если реакции не последует — вы предпримете дальнейшие шаги, в медийном пространстве?

- Видно будет.

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