Коронавирус в Армении, последние новости на 16 апреля 2020: количество жертв достигло 18 человек

По данным на 15 апреля число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1159, сообщает в Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, за сутки в стране выявлено 48 случая заражения, зафиксирована еще одна смерть, и количество жертв COVID-19 в Армении составила 18 человек.

На данный момент количество излечившихся составляет 358 человек, 783 проходят лечение. Всего протестировано 9632 человека.

Правительство Армении намерено помочь вузам, которые временно лишились оплаты за обучение из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

- Есть вузы, в которых выплаты в первом полугодии составили 20-25%, и так до 40%. Но этого недостаточно, мы сейчас рассматриваем шаги для возможного содействия вузам и студентам, - сказал Арутюнян.

Также власти страны обсуждают, как будут проходить траурные мероприятия, приуроченные к годовщине Геноцида армян, в нынешних условиях. По традиции они должны были состояться 24 апреля. Депутаты предложили 24 апреля провести памятный колокольный перезвон во всех храмах страны, а жителям – выйти во дворы и на балконы и минутой молчания почтить память невинных жертв Геноцида.