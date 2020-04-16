2020-04-16T12:13:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 16 апреля 2020: умерли 233, заболели еще 3 026 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 16 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Зафиксированных случаев смертей от коронавируса увеличилось на 233 и составило 18 812.Зафиксированных случаев смертей от коронавируса увеличилось на 233 и составило 18 812.
Изменить размер текста:

По состоянию на 16 апреля в Испании обнаружили у 180659 человек. По последним данным, за сегодня количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 3026. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса увеличилось на 233 и составило 18 812. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно равняется 70853 человека.

В Испании последние две недели снижается количество зараженных коронавирусом. Власти страны настроены оптимистично и планировали смягчить режим самоизоляции. Но в ВОЗ предупредили, что поспешный отказ от карантина может увеличить количество заболевших, так как вирус быстро распространяется и медленно сходит на нет.

- До победы и до возвращения к нормальной жизни нам еще далеко, - предупредил испанский премьер-министр Педро Санчес. - Мы все хотим снова выйти на улицу, но еще сильнее мы хотим победить в этой войне и предотвратить рецидив.

Таким образом, в одном из двух центров эпидемии жесткие меры пока останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме объяснили заявление США о противоспутниковом оружии в России
Рошаль: Россия подходит к пику по коронавирусу
Объем антикризисной программы РФ превысил два триллиона рублей из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Москве резко уменьшилось
Регионы смогут кредитовать друг друга
Мишустин: более 500 тысяч компаний могут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией
Ветераны предлагают перенести Парад Победы на 24 июня
Непродовольственный ритейл включат в список наиболее пострадавших отраслей
Россия будет производить 7 миллионов защитных масок в день
В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19
Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей
Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень из-за коронавируса
ФАС предложила не индексировать тарифы на газ для россиян в июле
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: коллега артистки назвал главное, что нужно знать поклонникам