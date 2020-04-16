Коронавирус в Испании, последние новости на 16 апреля 2020: умерли 233, заболели еще 3 026 человек

По состоянию на 16 апреля в Испании обнаружили у 180659 человек. По последним данным, за сегодня количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 3026. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса увеличилось на 233 и составило 18 812. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно равняется 70853 человека.

В Испании последние две недели снижается количество зараженных коронавирусом. Власти страны настроены оптимистично и планировали смягчить режим самоизоляции. Но в ВОЗ предупредили, что поспешный отказ от карантина может увеличить количество заболевших, так как вирус быстро распространяется и медленно сходит на нет.

- До победы и до возвращения к нормальной жизни нам еще далеко, - предупредил испанский премьер-министр Педро Санчес. - Мы все хотим снова выйти на улицу, но еще сильнее мы хотим победить в этой войне и предотвратить рецидив.

Таким образом, в одном из двух центров эпидемии жесткие меры пока останутся.