2020-04-16T12:13:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 16 апреля 2020: трое погибли, а запрет на прибытие в аэропорты королевства продлили до 30 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 16 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Смертность в стране составляет 1.73%.Смертность в стране составляет 1.73%.
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По состоянию на 16 апреля 2020 года в Таиланде зафиксировано 2 672 случая заболевания коронавирусом. За сутки количество больных увеличилось на 29 человек. Трое скончались, количество погибших составило 46 человек. 96 человек выздоровели, и теперь выписанных из больниц – 1 593 человека. Смертность в стране составляет 1.73%.

Правительство Таиланда продлило до 30 апреля введенный ранее запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских авиарейсов. Об этом сообщает департамент гражданской авиации Таиланда.

Поначалу королевство запретило посадку в своих аэропортах международным пассажирским авиарейсам с 4 по 6 апреля, затем запрет продлили до 18 апреля включительно. Теперь – до 30 апреля.

- Запрет будет продлен с 18 апреля 2020 года с 17.00 по до 17.00 по 30 апреля 2020 года. Все разрешения на полеты, выданные на этот период, будут аннулированы, - сообщили власти.

Посадка в аэропортах Таиланда будет разрешена только государственным воздушным судам и военным самолетам. Также в стране могут приземляться грузовые самолеты, рейсы выполняющие гуманитарные или медицинские эвакуационные мероприятия, и вывозные пассажирские авиарейсы, доставляющие иностранных граждан из Таиланда в страны проживания. Любые пассажиры, которым будет разрешено высадиться в Таиланде, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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