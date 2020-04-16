В супермаркетах «Слата» появились «тележки добра»
«Тележки добра», где жители могут оставлять продукты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, появились в 14 иркутских супермаркетах «Слата». Главное пожелание: продукты должны быть длительного хранения, в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Приобретены они могут быть как в супермаркетах торговой сети, так и в других магазинах.
Как сообщила Яна Абалымова, руководитель пресс-службы ГК «Слата», такая акция стартовала 15 апреля. Она реализуется совместно с региональным штабом проекта #МыВместе. Продуктовые наборы из тележек добра волонтеры оперативно комплектуют и доставляют нуждающимся в соответствии с заявками системы «ОНФ. Помощь». Поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры. Списки строго проверяются специалистами Министерства по социальной политике Иркутской области.
- Для всех нас сейчас непростое время, но есть люди, которые особо остро нуждаются в нашей поддержке и помощи в силу возраста и здоровья. Мы приглашаем всех неравнодушных иркутян подключиться к проекту #МыВместе. Именно вместе мы сможем справиться с этой сложной ситуацией, - отметили в пресс-службе торговой сети.
Акция по поддержке нуждающихся организована совместно с волонтерами проекта #МыВместе. Фото: ООО «МАЯК»
КОНКРЕТНО
«Тележки добра» установлены по адресам:
- ул. Академическая, 31;
- ул. Байкальская, 250/1;
- мкр-н Юбилейный, 19/1;
- ул. Ржанова, 164;
- ул. Ярославского, 264;
- ул. Розы Люксембург, 217а;
- ул. К. Маркса, 21;
- ул. Рабочего Штаба, 46;
- мкр-н Первомайский, 54;
- бул. Рябикова, 20б;
- Байкальский тракт, 11-й км, пос. Молодежный;
- ул. Кузнецовой, 14;
- ул. Советская, 176б;
- ул. Депутатская, 84/1;
- ул. Трилиссера, 80.
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