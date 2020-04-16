В супермаркетах «Слата» появились «тележки добра»

«Тележки добра», где жители могут оставлять продукты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, появились в 14 иркутских супермаркетах «Слата». Главное пожелание: продукты должны быть длительного хранения, в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Приобретены они могут быть как в супермаркетах торговой сети, так и в других магазинах.

Как сообщила Яна Абалымова, руководитель пресс-службы ГК «Слата», такая акция стартовала 15 апреля. Она реализуется совместно с региональным штабом проекта #МыВместе. Продуктовые наборы из тележек добра волонтеры оперативно комплектуют и доставляют нуждающимся в соответствии с заявками системы «ОНФ. Помощь». Поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры. Списки строго проверяются специалистами Министерства по социальной политике Иркутской области.

- Для всех нас сейчас непростое время, но есть люди, которые особо остро нуждаются в нашей поддержке и помощи в силу возраста и здоровья. Мы приглашаем всех неравнодушных иркутян подключиться к проекту #МыВместе. Именно вместе мы сможем справиться с этой сложной ситуацией, - отметили в пресс-службе торговой сети.

Акция по поддержке нуждающихся организована совместно с волонтерами проекта #МыВместе. Фото: ООО «МАЯК»

КОНКРЕТНО

«Тележки добра» установлены по адресам:

- ул. Академическая, 31;

- ул. Байкальская, 250/1;

- мкр-н Юбилейный, 19/1;

- ул. Ржанова, 164;

- ул. Ярославского, 264;

- ул. Розы Люксембург, 217а;

- ул. К. Маркса, 21;

- ул. Рабочего Штаба, 46;

- мкр-н Первомайский, 54;

- бул. Рябикова, 20б;

- Байкальский тракт, 11-й км, пос. Молодежный;

- ул. Кузнецовой, 14;

- ул. Советская, 176б;

- ул. Депутатская, 84/1;

- ул. Трилиссера, 80.