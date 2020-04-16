2020-04-16T14:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 16 апреля 2020: за сутки от COVID-19 скончались 10 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 16 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным портала koronavirus-map.ru за минувшие сутки в Израиле зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 16 апреля 2020 года всего в Израиле насчитывается 12591 зараженных коронавирусом, 174 из которых находятся в реанимации в тяжелом или критическом состоянии. За минувшие сутки от осложнений скончались 10 человек, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 140 человек. Еще 2624 пациента выздоровели и выписались домой.

Сейчас Израиль занимает 18 место в мире по количеству активных случаев болезни. По числу выздоровлений страна расположилась на 20 месте, а по количеству смертей - на 38.

СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Борьба с коронавирусом в Израиле продолжается, и сейчас власти страны обеспокоены здоровьем пожилых людей, которые особенно подвержены осложнениям от опасного вируса. Как сообщает портал ISRAland со ссылкой на данные Совета национальной безопасности, в каждом из 60 домов для престарелых в Израиле встречается хотя бы один случай заражения коронавирусной инфекцией. И предполагается, что это число будет продолжать расти. По последним данным COVID-19 унес жизни 43 постояльцев домов престарелых, что составляет почти треть от общего числа жертв коронавируса.

Также Совет национальной безопасности посоветовал дать разрешение мигрантам на работу в домах престарелых, а также привлечь в качестве сотрудников студентов медицинских университетов. При этом все новые работники должны пройти обязательное тестирование на знание техники безопасности, чтобы предупредить массовое заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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