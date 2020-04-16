Представитель командования армии ДНР: Выявлено 8 случаев коронавируса.Обстрелы продолжаются. Парад Победы 9 мая мы пока не отменяем!

- Эдуард Александрович, какая сейчас у вас обстановка?

- Можно сказать, - пока тихо. А позавчера запад Донецка обстреляли. Из БМП-2 (боевая машина пехоты – А.Г.).Жертв нет. Но разрушено порядка 19 домов.

- Официально сообщается, что и в Донецкой народной республике появились люди, зараженные коронавирусом?

- Насколько я знаю, их восемь, или девять человек.

Эдуард Басурин: «Выявлено 8 случаев коронавируса. Обстрелы продолжаются. Но Парад Победы 9 мая мы не отменяем» 00:00 00:00

- Как обстановка в связи с эпидемией?

- Все нормально. Все, что можем сделать, - делаем.

- Помощь от России чувствуете, от наших медиков? Или у вас свои силы есть?

- Насколько я знаю, из России нам помогают тестами и медикаментами. А медики – свои.

- В целом настроение как у вас?

- У меня – нормальное. А у людей – в принципе, все в ожидании, как эта ситуация будет развиваться.

- То, что немного случаев заражения, связано с тем, что народу не так много в Донецке, как в других, мирных городах?

- Я думаю, причина, в этом. Потому что большого перемещения людей нет.

Но транспорт у нас работает городской. Рынки работают. А вот торговые центры большие закрыты. Школы на карантине.

- К Дню Победы вы все-таки готовитесь? Будет у вас парад?

- Да, у нас каждый день идет подготовка. Пока объявлено, что парад будет. Пока изменений не было в этом плане.

- Обычно уже в это время в Донецке начинают высаживать знаменитые розы. Как в этом году?

- У нас сейчас похолодание. Поэтому, пока розы не высаживаем. Подождём.

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