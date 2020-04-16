2020-04-16T14:47:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 16 апреля 2020: из-за эпидемии в стране активизировались браконьеры

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 16 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса в Индии за последние сутки зарегистрировано 134 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля 2020 года общее количество зараженных COVID-19 в стране достигло 12456 человек. За сутки скончались 18 человек, общее количество жертв коронавируса достигло 423 человек. Также выздоровели и выписались домой 81 пациентов, всего число выздоровевших выросло до 1513 человек.

В ИНДИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ БРАКОНЬЕРЫ

Удивительно, но эпидемия коронавируса стала причиной особенного спроса на носорожий рог, поэтому браконьеры стали активно охотиться на этих редких животных. Об этом сообщает местное издание The Hindu, ссылаясь на индийского зоозащитника Бихаба Талдукара. Дело в том, что в соцсетях Китая и Вьетнама появились публикации о чудодейственных свойствах измельченного рога носорога и носорожьего мяса, которые повышают иммунитет, позволяют избежать заражения коронавирусом, а также являются мощным афродизиаком. Кое-кто из местных жителей смекнул, что на этом можно неплохо заработать, и отправился на охоту.

В итоге всего за несколько дней в национальном парке Индии полицейские во время рейда поймали группу браконьеров, охотившихся за носорогом. Один из них, отстреливаясь, ранил сотрудника Специальных сил охраны носорогов. Всего были арестованы 20 человек за незаконную охоту, а полицейские собираются усилить контроль за Национальным парком Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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