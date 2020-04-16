Самое сложное – убедить спортсмена-миллионера, у которого сейчас все хорошо, что это не насовсем»: В России появилась бизнес-школа для футболистов

Воспитанник московского «Спартака» Андрей Сидельников выступал в девяти российских клубах, а потом уехал в Казахстан, выиграл там три чемпионата и стал голкипером сборной. Но когда лет в 30 лет подсчитал, сколько растратил миллионов во время карьеры, ему стало не по себе.

Сейчас он честно признает, что совершил все ошибки с деньгами, которые только возможны у профессионального футболиста: давал в долг – не возвращали, покупал недвижимость, не торгуясь, за своим бизнесом не следил. «Помните громкую историю с банком «Замоскворецкий»? Много футболистов тогда попали на деньги, а также бизнесменов, бандитов – кого там только не было. Я тоже отдал деньги туда в доверительное управление – и все пропало. Но теперь я на своем опыте знаю, чего нельзя делать, если после карьеры не хочешь остаться на диване с потухшим взглядом и без средств», - рассказывает Андрей Сидельников.

andrei_sidelnikov_ Андрей Сидельников

И тогда бывший вратарь организовал образовательный онлайн-проект для профессиональных спортсменов. Среди них – звезды «Спартака», «Зенита» и многих других клубов Премьер-лиги. Мы спросили у Андрея Сидельникова, чему там учат.

Минус 60 млн долларов хоккеиста Федорова

- Бизнес-школа для футболистов – крутая идея. Чему конкретно вы там учите?

andrei_sidelnikov_ Я сделал это Несколько месяцев назад я поставил себе задачу: привлечь как можно больше спортсменов к благотворительному фонду @rebrov32 Артема Реброва, @bfsvoimiglazamiНе важно, действующий спортсмен или уже закончил.

- Все-таки неправильно называть наш проект бизнес-школой. Это образовательный онлайн-клуб для профессиональных спортсменов. Он не про бизнес, он про саморазвитие, про управление деньгами, про то, что нужно думать о своем будущем. Все вокруг зарабатывают на спортсменах – управляющие, риелторы, брокеры, банки, финансисты, аферисты. Потому что тем же футболистам легче кому-то отдать свои деньги в управление, чем самому думать, куда их вкладывать. Нет знаний у них, как это делать, понимания, какие инструменты существуют, как вообще все это работает. Я сам во время карьеры потерял крупную сумму, около 1,5 млн долларов, инвестировав без знаний. Но когда к 30 годам осознал это, стал откладывать, и после окончания карьеры мне было на что учиться, на что жить. Но из этого опыта появилась идея создать обучающую онлайн-платформу для профессиональных спортсменов. Получать определенные знания, чтобы самим инвестировать, самим в этом разбираться, чтобы тебя не обманывали, чтобы после завершения карьеры жить в кайф и не мучиться, как мучаются многие спортсмены.

- Много футболистов у вас учится?

- Не только футболистов. Это и хоккеисты, совсем недавно пришел баскетболист. Всего около 35-ти профессиональных спортсменов. Среди них Артем Ребров, Николай Рассказов, Артур Нигматуллин, Сергей Петров, Андрей Лунев… Много ребят.

- В представлении обычных людей футболисты и хоккеисты зарабатывают кучу миллионов, но часто в конце карьеры оказываются с пустыми банковскими счетами. Куда исчезают их деньги?

- Прежде всего – займы. Спортсмены дают в долг друзьям и знакомым крупные суммы под честное слово, без документов, без договоров, без ничего. Естественно, часто теряют эти деньги. Второе – создание бизнес-проектов, где все управление отдается или друзьям, или партнерам. Те пользуются непониманием спортсменов, что и как работает, и либо совсем пропадают с деньгами, либо превращают этот бизнес в убыточный. Я могу выделить только один процент футболистов, кому повезло, у кого такой бизнес работает и где их партнеры не обманули.

- Конкретные кейсы можете рассказать?

- Самый известный пример – хоккеист Сергей Федоров. Минус 60 млн долларов там, где он не хотел сам разбираться в своих деньгах, а доверил финансовому аферисту.

- Есть легендарная история с Александром Кержаковым, где его уговорили вложиться в нефтеперегонный завод в Воронеже и он потерял 300 млн рублей. У вас есть совет спортсменам, как вычислить мошенников и защититься от них?

- Если тебе обещают больше 15% годовых – беги. Скорее всего, люди пытаются тебя обмануть. Защититься от этого можно только одним способом – получить определенные знания, как работают деньги, что такое инвестиции, какие инструменты есть. Когда у тебя есть эти знания, тебя невозможно обмануть.

- Футболисты всегда на сборах или на матчах. Когда им этим заниматься?

- Я сам бывший футболист и прекрасно знаю, что 15-20 минут в день у тебя всегда есть. Просто нужно захотеть именно заниматься саморазвитием, а не сидеть и играть в плейстейшн или тупо проводить время в инстаграме, как это делают очень многие. Мы, например, разработали такую методику, где можно за четверть часа в день получать определенные знания и управлять своими деньгами самостоятельно. И мы все время говорим: не доверяйте свои деньги бесконтрольно управляющим. Что они делают? Берут деньги, инвестируют их в те инструменты, куда бы свои собственные средства никогда бы не вложили, потому что там большой риск. А футболисты в этом не разбираются. Когда мы им задаем простые вопросы: какой процент, отвечают ли за риски управляющие - ответа нет. Все чисто на доверии, иногда даже не читая договор. У нас есть клиент, который потерял в доверительном управлении 50 тысяч евро за короткий срок. А это государственный банк, скажу я вам.

На что спортсмены тратят деньги?

- Есть стереотип, что молодой спортсмен с первого контракта сразу же себе покупает дорогую машину.

- На самом деле девять из десяти футболистов Российской премьер-лиги с первых денег покупают себе дом. Но это тоже ошибка. Они не думают о том, как они будут его содержать после завершения карьеры, когда этот дом потянет их на дно. И бывают такие ситуации, когда спортсмены все распродают, потому что не могут просто обеспечить содержание.

- В свое время чуть ли не все футболисты в России вкладывались в недвижимость. Скупали квартиры, коммерческие площади под сдачу, считали самым простым бизнесом. Сейчас не так?

- Так делают, да. И мы считаем это тоже одной из ошибок. Потому что инвестиции только в один инструмент – это неправильно, это риск. Мы рассказываем о том, что нужно делать диверсификацию своих портфелей, инвестировать не только в недвижимость, а инвестировать в фондовый рынок, инвестировать в свой личный бренд, ну и самое главное – инвестировать в свои мозги. Потому что спорт нас кормит до 35 лет, а потом начинают кормить мозги. А если футболист не развивается, а живет только одним спортом, мозг деградирует. Я, например, в 37 только начал учиться. Бизнесу, ораторскому мастерству, всему остальному. И получил такую жуткую нагрузку на мозг, что реально был в шоке.

- Когда вы рассказываете спортсменам про фондовый рынок, про диверсификацию и все такое, они вас понимают?

- Да. Потому что наш курс сделан на понятном языке. То есть любой эксперт, который у нас преподает - неважно, юрист это, психолог, финансист или инвестор, он проходит через определенный этап перевода своих слов на понятный и доступный язык для спортсмена.

andrei_sidelnikov_ Вопрос не только к спортсменам, но акцент я хочу сделать именно на них.

- Это как?

- Объясняем на примере построения команды в том же футболе. Первое – это вратарь и оборона. Ты должен защитить свои деньги – должен выбрать валюту, где хранить, как хранить. Далее – полузащита. То есть контроль над своими деньгами – сколько откладывать, как считать свои доходы, расходы. Ну, и нападение - безопасное приумножение средств. Те инструменты, которые позволяют «низкорисково» инвестировать свои деньги.

- И сколько откладывать и как считать?

- Откладывать от 30 до 80 процентов от месячного дохода. А считать – у нас есть специальные таблицы, куда спортсмены вносят свои данные и могут смотреть наглядно, куда вылетают деньги. Кому не нравится, кому «не заходят» таблицы, те просто считают у себя в блокноте.

«Я у футболистов знаю всего несколько ресторанов, которые не разорились»

- Многие спортсмены сейчас покупают бизнес женам?

- Да, есть такое. Салоны красоты в основном, рестораны… Я не вижу в этом ничего плохого, если супруга в этом разбирается, прокачивается, учится и у нее есть к этому реальный интерес. Единственный минус: спортсмен сегодня играет в одном городе, а завтра сменил клуб и с семьей должен переехать в другой. А бизнес остается кому-то в управление и уходит в минус. Или вот вам прямой пример: знакомый хоккеист играл в Казани, открыли с семьей студию красоты, вложили кучу денег, чтобы было все на уровне. Но пришла пора уезжать – и пришлось продавать с большими потерями.

- Ресторанный бизнес сейчас в моде у футболистов?

- Сейчас уже нет. Спортсмены часто думают, что это легко и просто – кормить людей. И не углубляются, как это происходит, какие бизнес-процессы, за чем нужно следить. Я знаю всего несколько случаев, когда рестораны, которые купили или делали спортсмены, оказались действительно бизнесом и работают до сих пор, а не превратились в потерю денег.

- Мне рассказывали, что у Александра Самедова грамотно выстроен ресторан, но в основном благодаря жене.

- Если взять Сашу Самедова, кстати, который у нас обучается, то он нам рассказывал, что этот бизнес-проект очень много денег забирал. Что на нем зарабатывали многие люди, только не он сам. И только когда перешла туда его супруга, все наладилось. Но она занимается этим вплотную.

Александр Самедов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как застраховаться от громкого развода?

- На днях Федор Смолов говорил, что вкладывается в скины (виртуальное оружие) в Counter-Strike. Знаете такую историю?

- Да. Но, честное слово, я не игровик и не понимаю, как можно на этом в будущем зарабатывать. Для меня лучше не Counter-Strike, а реально получить какие-то знания, которые в будущем помогут тебе жить комфортно и, что самое главное для спортсмена, получать удовольствие от жизни. Я сейчас смотрю на многих ребят, которые закончили карьеру, и вижу в их глазах пустоту, потому что они понятия не имеют, чем им заниматься, какие у них интересы и с чем связывать свою дальнейшую жизнь.

- Идти в тренеры?

- Все говорят: я не хочу быть тренером, мне это неинтересно. Это те же переезды, сборы, маленькие деньги… Но все равно потом идут тренировать. Потому что больше ничего не умеют и не знают. Но они просто потеряли время. Ведь спортсмен во время карьеры может легко пользоваться любыми связями, потому что он звезда и к нему люди тянутся. После карьеры в основном ты уже никому не нужен.

- В инстаграме у вас есть видео про то, сколько футболисты теряют при разводах. Громких историй уйма – Аршавин, Глушаков... Вы про брачные контракты тоже говорите в своей школе?

- Обязательно. На самом деле, в России брачные контракты не особо работают. Тут важнее другое. Есть примеры, когда спортсмены на 100 процентов оформляли недвижимость, счета и все остальное на вторую половину. И когда происходит какой-то кризис в семье либо жена понимает, что спортсмен стал неперспективным и начал меньше зарабатывать, и объявляет, что хочет развестись, она может забрать большую часть состояния, которое зарабатывал спортсмен. Мы просто пытаемся доступным языком объяснить, что нужно понимать это, нужно знать, что такое может быть, и всяческим способом себя обезопасить.

- Как?

- Начиная от брачного договора, заканчивая определенными действиями: ты хозяин, ты это все зарабатываешь, ты распределяешь семейный бюджет, ты главный. А брачный договор в первую очередь встает на защиту жены и ребенка. Это обещание того, что дети будут под крышей, жена будет под крышей, будут алименты и т.д. Но при этом чтобы ничего не выносилось на публику, чтобы это не фотографировалось, не снималось, чтобы не было урона профессиональной карьере спортсмена. Вы же видите, как разворачивается громкие разводы? Непонятно, где правда, где ложь, кто кому изменял… Но страдают обе стороны. А если об этом заранее позаботиться, то проблем будет меньше. Я сам был разведен, я понимаю, что это такое.

Роналду, инстаграм, Аршавин

- На ваш взгляд, кто лучший бизнесмен из футболистов? Или, может быть, из российских спортсменов?

- Я слежу за Олегом Самсоновым, лично с ним знаком, мы в Нальчике вместе играли. И я вижу, что они неплохо двигаются, что у них хорошие проекты. Это «Алгоритм-групп», строительная компания в Питере. Также они занимаются футбольной школой «Кингс». Так что, мне кажется, что я сейчас вот вижу его именно как человека, который после карьеры добился хороших результатов. Возможно, я кого-то не знаю.

- Вы говорили, что учите футболистов строить свой личный бренд. Что вы имели в виду?

- Сейчас футболиста в команду берут не только из-за игровых показателей, но и рассматривают его социальные качества. Как его воспринимают болельщики – любят, не любят, сколько у него подписчиков в инстаграме, сколько клуб может заработать, если они его возьмут. Когда «Ювентус» брал Криштиану Роналду, четко считал не только, сколько миллионов отобьют на продаже футболок, но и какой приток подписчиков в соцсетях получат. Твой личный бренд – это и рекламные контракты, и возможность создавать собственные бизнес-проекты после спорта, защищенность при скандалах. Самый недорогой способ продвинуть себя – соцсети, в нашем случае лучше всего работает инстаграм. Это сейчас все понимают лучше и лучше. У Андрея Аршавина во время карьеры был закрытый инстаграм или даже вообще удален. Но когда он его обратно восстановил, открыл страницу, к нему пришло за неделю какое-то рекордное количество подписчиков сразу.

- Вы сейчас даете советы своим спортсменам, что делать в нынешний кризис?

- Бизнесмены во всем мире в экономический кризис, пока денег не заработаешь, идут учиться. Спортсмены начинают делать то же самое. За последние три недели к нам пришел большой поток учеников: кто-то потерял деньги, кто-то ошибся, кого-то обманули, кто-то просто осознал, что происходит что-то непонятное. И многие понимают, что мы, футболисты, зарабатываем 10-15 лет, а после карьеры такие деньги мало кто из нас видит. А привыкаем-то мы жить хорошо. И пережить потом этот стресс очень сложно. Такие кризисы, как нынешний, очень хорошо дают это осознать. То же самое футболисты осознают после тяжелых травм.

- Почему?

- Если он месяц-два находится без спорта, у него включаются вопросы: а что дальше? Совсем недавно к нам пришел парень 19-летний из «Краснодара-3». Я его спрашиваю: «Тебе всего 19, почему ты решил обучаться чему-то, тратить деньги на это?» - «Я порвал себе «кресты» и долгое время сидел без футбола и подумал: а вдруг я не восстановлюсь? А вдруг у меня будет рецидив? Что дальше-то?». Самое сложное знаете что? Самое сложное – это убедить спортсмена-миллионера, у которого сейчас все хорошо, в том, что это не насовсем. Я например, знаю случаи, когда футболисты, игравшие в Лиге чемпионов, через несколько лет уже работали таксистами.