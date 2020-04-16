Коронавирус в Казахстане, последние новости на 16 апреля 2020: страна подходит к пику заболеваемости

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в Казахстане по состоянию на 16 апреля 2020 года составляет 1341 человек, из которых 22 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Всего за время борьбы с эпидемией коронавируса в Казахстане скончались 16 человек, еще 263 пациента выздоровели и выписались домой.

Сейчас Казахстан находится на 64 месте в мире по числу заболевших, и, по мнению минздрава, страна подходит к пику заболеваемости, после чего количество зараженных начнет уменьшаться.

КОСТАНАЙСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Один из самых населенных регионов Казахстана – Костанайскую область – после заседания оперштаба было решено закрыть на карантин. Как сообщает издание Тengrinews.kz, по решению акима региона Архимеда Мухамбетова, карантин продлится с 00.00 17 апреля до 07.00 1 мая. Жителей области просят с пониманием отнестись к данным ограничительным мерам, поскольку это необходимый шаг в борьбе с распространением коронавируса.

Во время действия карантина жителям запрещено перемещаться между населенными пунктами, за исключением служебного транспорта или перевозки продуктов и медикаментов. Под запретом поездки на такси по области, а выходить из дома можно только на работу или в магазин или аптеку, которые находятся в радиусе 500 метров от дома. При этом при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Также будут закрыты все непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, автомойки, сауны и т.д.

Напомним, что ранее в Костанайской области скончался 45-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Родственники рассказали, что его не хотели забирать в больницу, а когда начались осложнения, было уже поздно.