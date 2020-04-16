Коронавирус в Швеции, последние новости на 16 апреля 2020: все больше случаев заболевания фиксируется в домах престарелых

По последним данным университета Хопкинса число зараженных коронавируса в Швеции по состоянию на 16 апреля достигло 11927 человек, 1203 из которых скончались, а еще 954 пациента находятся в тяжелом или критическом состоянии. А вот число выздоровевших составляет всего 381 человек, поэтому ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему вызывает опасения.

В настоящий момент Швеция занимает 17 место в мире по количеству активных случаев заболевания. По числу выздоровлений страна расположилась на 52 месте, а по количеству смертей - на 14.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМИРАЕТ ПЕРСОНАЛ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Все больше случаев заболевания коронавирусом фиксируется в шведских домах престарелых, причем опасный вирус уносит жизни не только пожилых людей, но и тех, кто за ними ухаживает.

Как сообщает шведский портал Sydsvenskan.su, в одном из домов престарелых в городе Сведала сразу несколько постояльцев заразились коронавирусом, а от них, в свою очередь, заразились и сотрудники социального учреждения. Двое из них позже скончались от пневмонии, вызванной COVID-19. Сейчас власти Швеции планируют обеспечить сотрудников защитными масками и другими средствами защиты, а также как можно чаще проводить тестирование, чтобы предотвратить вспышку заболевания.