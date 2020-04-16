2020-04-16T14:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 16 апреля 2020: страна занимает 5 место в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 16 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным университета Хопкинса по состоянию на 16 апреля 2020 года в Великобритании зарегистрировано 99489 случаев заболевания коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 12894 человек, а число выздоровевших – всего 344.

В данный момент Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных болезней. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МЕДИК ЗАРАЖЕН КОРОНАВИРУСОМ

Каждый третий медик в Великобритании, прошедший тестирование на COVID-19, оказался зараженным коронавирусом. Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на Национальную службу здравоохранения. Всего из 16888 тестов, которые сдавали врачи и младший медицинский персонал, 5733 теста оказались положительными.

При этом уязвимость медиков перед вирусом эксперты связывают с недостатком медицинских защитных масок и костюмов, перчаток и фартуков, которых изначально не хватало в больницах. Более того, их запасы по всей Великобритании подходят к концу, а количество заболевших, напротив, увеличивается с каждым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны