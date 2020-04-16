Коронавирус в Великобритании, последние новости на 16 апреля 2020: страна занимает 5 место в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19

По последним данным университета Хопкинса по состоянию на 16 апреля 2020 года в Великобритании зарегистрировано 99489 случаев заболевания коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 12894 человек, а число выздоровевших – всего 344.

В данный момент Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных болезней. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МЕДИК ЗАРАЖЕН КОРОНАВИРУСОМ

Каждый третий медик в Великобритании, прошедший тестирование на COVID-19, оказался зараженным коронавирусом. Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на Национальную службу здравоохранения. Всего из 16888 тестов, которые сдавали врачи и младший медицинский персонал, 5733 теста оказались положительными.

При этом уязвимость медиков перед вирусом эксперты связывают с недостатком медицинских защитных масок и костюмов, перчаток и фартуков, которых изначально не хватало в больницах. Более того, их запасы по всей Великобритании подходят к концу, а количество заболевших, напротив, увеличивается с каждым днем.