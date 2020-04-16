2020-04-16T13:18:10+03:00
Умные вещи

Во ВКонтакте появилось официальное сообщество российского представительства ВОЗ

Пользователи соцсети могут получить экспертную информацию о коронавирусе, советы по профилактике и узнать, что делать при появлении симптомов
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ВКонтакте с первых дней распространения коронавирусной инфекции предоставляет аудитории экспертную информацию от ВОЗ о COVID-19.ВКонтакте с первых дней распространения коронавирусной инфекции предоставляет аудитории экспертную информацию от ВОЗ о COVID-19.
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Во ВКонтакте появилось первое официальное сообщество российского представительства Всемирной Организации Здравоохранения. В нём можно будет прочитать всю достоверную информацию о COVID-19, а также следить за другими новостями в сфере общественного здравоохранения.

В частности, в сообществе российского представительства ВОЗ легко будет найти последние открытия и прогнозы учёных в вопросах борьбы с коронавирусом; советы, как уберечь своё здоровье и как действовать, если появились симптомы COVID-19; записи, видео и инфографику на другие темы, важные для общественного здоровья.

ВКонтакте с первых дней распространения коронавирусной инфекции предоставляет аудитории экспертную информацию от ВОЗ о COVID-19. Так, вскоре после первого зафиксированного заболевшего в пределах страны, VK предложила пользователям прочитать подготовленную вместе с представительством ВОЗ в России статью о том, что такое коронавирус, как он передаётся, как себя защитить и что из известного — лишь миф. Эта же информация используется в мини-приложении COVID-19, где собраны все главные сведения о пандемии.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«ВОЗ — главный мировой эксперт по COVID-19. Мы рады, что организация, которая возглавила глобальную борьбу с коронавирусом, выбрала именно ВКонтакте, чтобы информировать людей о пандемии и в дальнейшем делиться другими достоверными материалами по теме здравоохранения. Публикации ВОЗ появятся не только в ленте новостей у подписчиков, но и попадут в тематическую ленту “Коронавирус” — ежедневно её просматривают 47,8 миллионов раз».

Доктор Мелита Вуйнович, Представитель ВОЗ в Российской Федерации:

«Создавая официальную страницу ВОЗ в России в крупнейшей русскоязычной социальной сети ВКонтакте, мы стремимся стать онлайновым источником справочной информации в области общественного здравоохранения, предоставляя пользователям доступ к новейшим материалам и документам ВОЗ. Мы верим, что информационное взаимодействие позволяет добиваться лучших результатов в отношении здоровья для каждого человека».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 1948 года направляет и координирует международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. Сейчас более 7 тысяч человек являются сотрудниками 150 страновых офисов, 6 региональных бюро и штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Вместе с Министерством здравоохранения Российской Федерации и другими партнёрскими организациями, представительство ВОЗ в России направляет усилия на совершенствование системы здравоохранения и общественного благополучия в стране, создавая комплексную среду для профилактики и охраны здоровья населения.

Ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу, запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus) и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.

Также ВКонтакте помогает пользователям находить образовательный и развлекательный контент. Для этого платформа запустила мини-приложение «Дома посмотрю» с афишей самых заметных онлайн-мероприятий в VK, а также тематическую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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