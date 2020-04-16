Домработница из Украины обокрала столичного владельца фармацевтической компании на 3 миллиона рублей

Антонина Егорова* приехала в столицу на заработки из Луганска около трёх лет назад. Тогда же женщина устроилась домработницей к известному московскому бизнесмену, мужчина возглавляет одну из крупных фармацевтических компаний.

В обязанности Антонины входило следить за порядком в квартире в самом высоком жилом здании Европы, расположенном в Чапаевском переулке в двух шагах от метро Аэропорт. Уборка большой двухэтажной квартиры в жилищном комплексе «Триумф Палас» – дело непростое, но женщина хорошо справлялась с этой задачей. Женщина регулярно приходила в квартиру и со временем завоевала доверие бизнесмена, часто она оставалась в доме одна и имела свой комплект ключей. За три года Антонина стала своей в этом доме, от неё не ждали никаких сюрпризов. Но домработница сумела удивить своего работодателя.

Неделю назад мужчина отправился в офис, немного позже должна была приехать Светлана, чтобы заняться уборкой и другими домашними делами. В тот день из дома исчезла не только пыль, но и деньги и драгоценности, а вместе с ними пропала и сама Антонина. На телефонные звонки женщина отвечать перестала.

- Около 23.00 мужчина вернулся домой и заметил пропажу денег, которые хранились в конверте в шкафу, после проверки сейфа оказалось, что на месте не все ювелирные изделия. Замки на входной двери взломаны не были. Предварительная сумма ущерба 3 миллиона рублей, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полиция на данный момент проводит проверку и разыскивает внезапно пропавшую домработницу.

*имя и фамилия изменены