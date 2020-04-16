2020-04-16T14:01:29+03:00
Звезды

«Жива, здорова!» Пугачева показала, как выглядит утром

Алла Борисовна отметила день рождения в кругу семьи
Игорь ПОЛЯКОВ
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В Инстаграме коллеги и друзья продолжают поздравлять певицу с днём рождения.В Инстаграме коллеги и друзья продолжают поздравлять певицу с днём рождения.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Свой 71-ый день рождения Алла Пугачева провела в деревне Грязь в своём замке, который для неё много лет назад построил Максим Галкин.

На следующее утро после праздника Примадонна выставила в Инстаграме селфи с подписью: «Жива, здорова, счастлива!

Пошла на 8-ой десяток. Спасибо всем за поздравления!»

Поклонники артистки заметили, что макияж АБ сделала сама: просто слегка подвела глаза, подкрасила губы. Никакой туши и накладных ресницы. Просто и по-домашнему.

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Жива,здорова,счастлива!Пошла на 8 ой десяток.СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
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Тем временем в Инстаграме коллеги и друзья продолжают поздравлять певицу с днём рождения.

Так, фигуристка Татьяна Навка выложила снимок Кремлевского дворца, в котором в прошлом году выступала певица с юбилейным концертом.

-Такие залы говорят сами за себя! Истинный талант не имеет возраста и над ним не властно время, он раскрывается в реке жизни и не увядает, прорастая корнями в искусство, которое вечно!-сказала о Пугачевой Навка.-Наша прекрасная, неповторимая и единственная Алла Борисовна, вы именно такой талант! Живите долго и счастливо, а главное будьте здоровы!!! С Днём Рождения, потрясающая женщина-эпоха!!!

Не прошёл мимо праздника артистки и ее коллега Валерий Леонтьев.

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Поздравление Татьяны Навки
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- Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял! Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова, и живи в радости! Обнимаю, Валера, - обратился к имениннице Леонтьев.

Поздравила АБ и ее любимица Светлана Лобода.

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Поздравление Валерия Леонтьева
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- Дорогая Алла Борисовна! Наверное, лучшее, что можно пожелать сегодня - это здоровье Вам и Вашей семье!-написала Пугачевой Лобода. - Пусть в Вашем доме всегда живет радость! Вы дали миру так много любви, и в этот день миллионы людей посылают вам свою любовь в ответ. С Днем Рождения, Алла Борисовна! Страна Вас любит и мы тоже.

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Поздравление Лободы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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