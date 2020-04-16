2020-04-16T13:45:17+03:00
Телевизор

«Зулейха – это про репрессии? Сталина очерняют?! Не буду смотреть!»

Наш корреспондент полистала соцсети и с удивлением почитала отзывы на сериал «Зулейха открывает глаза» на канале «Россия 1»
Наталия АНДРЕАССЕН
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Очень распространенная претензия: и за что, мол, нам это все сейчас, в разгар эпидемии, в самоизоляции.Очень распространенная претензия: и за что, мол, нам это все сейчас, в разгар эпидемии, в самоизоляции.Фото: кадр из фильма
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Сериал «Зулейха открывает глаза» предсказуемо вызвал шторм критики. Предсказуемо – потому, что еще до его выхода на экраны, когда только заговорили про 1) начало съемок, 2) окончание съемок, 3) «скоро на экранах», раздалось тревожное бурчание в соцсетях: «опять Хаматова», «опять дорого-богато», «опять про репрессии». Конечно, едва вышли первые серии, зрители дружно побежали рыдать в соцсетях.

Одна из главных тем - Чулпан Хаматова не играет от слова совсем! Ну то есть, только молчит в кадре. А потом вдруг сказки рассказывает. Нет уж, ты или молчи, потому что безграмотная, или не придуривайся, ибо деревенская татарка сказки рассказывать ну никак не может! Правда же? А еще «у нее лицо слишком интеллигентное для деревенской жительницы»…

Есть мнение, что фильм разжигает всяческую межнациональную рознь. Вот, мол, пришли ужасные русские красноупертые фанатики и порушили быт бедных никому не мешавших татар. М-да, видимо, создатели сериала проявили политнедальновидность: надо было все-таки в компанию к экспроприаторам Игнатову (Евгений Морозов) и его подруге (Юлия Пересильд) дать парнишку с татарской внешностью – все-таки, действительно, красную власть поддерживали люди абсолютно всех национальностей. Ну раз нынешнему зрителю так нужна конкретика и политкорректность. Странно, что книжку за это не обругали в свое время - вышла она, напомню, еще в 2015 году, немедленно став бестселлером.

Распространенная претензия: снято по принципу «дорого-богато», эпически, с претензией, «ну и зачем весь этот никого не трогающий за душу выпендреж?!» Конечно, надо было снимать экономно, минималистично, в духе советской «борьбы с излишествами» и в ногу с современными театрами, которые умеют ставить спектакли практически вообще без декораций – зритель сам все додумает. Тогда бы точно торкнуло.

Очень распространенная претензия: и за что, мол, нам это все сейчас, в разгар эпидемии, в самоизоляции, в глубокой душевной тоске и на переполненный желудок?! Да хотя бы для того, чтобы понять: бывали времена и потяжелее, чем самоизоляция на мягком диване рядом с наполненным холодильником. Или чтобы попробовать поискать другие смыслы в фильме. Например, про то, как люди меняются в беспросветных жизненных обстоятельствах. Про любовь к врагу, как ни банально. Про прощение врагов, и собственной страны, и собственной истории. Про то, что в одной и той же стране можно упасть и подняться, и начать жить заново – причем не на коленях. Пардон за спойлер.

Среди диванных критиков сериала, как всегда, много тех, кто «не смотрел и смотреть не собираюсь». Фото: кадр из фильма

Среди диванных критиков сериала, как всегда, много тех, кто «не смотрел и смотреть не собираюсь».Фото: кадр из фильма

Почему-то никто не ругает игру Пересильд. Хотя, как мне кажется, в поезде, который месяцами везет через всю страну раскулаченных крестьян, невозможно ходить с чистейшими, затейливо причесанными волосами. И вообще, вам не кажется, что она играет скорее современную эскортницу, чем фанатичную большевичку?! Нет?

Правильно, потому что все это вкусовщина, по большому счету. Как игра Хаматовой, которая лично мне кажется тут совершенно органичной. Я в абсолютном меньшинстве, ну что делать. Зато поскольку фильм так активно обсуждают – значит, зацепило.

А еще он обнажил вот такой срез. Среди диванных критиков сериала, как всегда, много тех, кто «не смотрел и смотреть не собираюсь». Многие – «чтобы не портить впечатление от книги». Но в Фейсбуке вдруг стали встречаться и такие высказывания: «Опять про репрессии?! Сталинские времена очерняют?! Не буду смотреть!» - «Совершенно согласен с предыдущим оратором, мои родители при Сталине жили прекрасно!!!». Как говорится, без комментариев. Не уточнять же, кем были родители…

P.S. Во время «Зулейхи» рекламируют следующий сериал – «Обитель». Страшно представить, какую волну нагонит он. Снятый по роману Захара Прилепина. Про Соловки, про ГУЛАГ. А еще там играет Безруков

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

Смотреть сериал "Зулеха открывает глаза" онлайн

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ИСТОЧНИК KP.RU

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