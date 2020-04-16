Fox News: Первый зараженный коронавирусом был сотрудник китайской биолаборатории

Противостояние США и Китая, которое разразилось задолго до эпидемии коронавируса, вышло на новый уровень. Американский телеканал Fox News, поддерживающий президента Дональда Трампа, сообщил, что COVID-2019 с большой степенью вероятности (ох, уж это «хайли лайкли») возник именно в биохимической лаборатории в Ухане. Но смертоносный вирус создавался не в качестве биологического оружия. Мол, китайские власти лишь собирались продемонстрировать США свое первенство в исследованиях опасных патогенов и борьбе с ними.

Однако что-то пошло не так, и в результате экспериментов с летучими мышами заразился один из сотрудников лаборатории. Именно он стал первым заболевшим - «нулевым пациентом», - который распространил новый штамм коронавируса среди жителей Уханя.

Правда ещё в марте китайские власти сообщили, что первой заразившейся оказалась женщина по фамилии Вэй, торговавшая креветками на знаменитом «мокром рынке» Хуанань в Ухане. В декабре у нее выявили неизвестный доселе коронавирус, но перед этим торговка успела заразить почти тридцать человек из числа своих покупателей, и эпидемия начала набирать обороты.

Однако Fox News утверждает, что источник заражения - именно летучие мыши, а их на «мокром рынке» никогда не продавали. Якобы власти специально запустили эту версию, чтобы отвести подозрения от Уханьского института вирусологии. Мало того, источники телеканала (правда, анонимные) заявили, что власти КНР совершили самую дорогостоящую операцию по сокрытию улик в истории, «быстро расправившись» с врачами и журналистами, которые говорили о вспышке эпидемии неизвестной инфекции еще в конце прошлого года.

- Из того, что нам известно, - вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии расположен всего в нескольких милях от рынка морепродуктов, - заявил госсекретарь Майк Помпео. - В лаборатории находились опасные патогены. Мы знали, что Китай работает над разработкой своей биологической программы. Во многих странах есть такие программы. Они открыты и прозрачны, у зарубежных наблюдателей есть возможность проверить уровень безопасности всех экспериментов. Но не здесь...

- Я вижу, что даже сейчас власти Китая утаивают информацию, - заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер. - Я полагаю, что нам нужно приложить все усилия и продолжить давить на них, чтобы в конце концов они все выложили.

Он, правда, уточнил, что большинство аналитиков считают, что COVID-2019 имеет природное происхождение и распространился самостоятельно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Для науки это бессмысленные поиски

- Зачем сейчас ищут «нулевого пациента», который уже выздоровел, для меня непонятно, - говорит «КП» вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. - Кто был первым заболевшим на данный момент не играет никакой роли с научной точки зрения.

А вот с политической -да! Соединенные Штаты продолжают сваливать всю ответственность за пандемию на Китай. Поднебесная, принявшая вирусный удар первой, отделалась относительно малой кровью: более 83 тысяч человек заболели, из них умерли около 3,5 тысяч пациентов. На этом фоне ситуация в США выглядет катастрофической.

- У этого «нулевого пациента» нет уже вируса в организме, только выработавшиеся антитела, - продолжает Николай Контаров. - Если бы такого человека обнаружили сразу, его бы изучали, проводили многочисленные исследования в момент его болезни. А сейчас это ни к чему.

Странам необходимо выявлять завозных «нулевых пациентов» в момент начала эпидемии, отслеживать все их контакты и изолировать, чтобы не дать вирусу распространиться.

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