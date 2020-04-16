2020-04-16T20:02:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 16 апреля 2020: от инфекции умерли 17 167 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 16 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Все медики признают, что в Марселе наблюдается постепенный спад эпидемии.Все медики признают, что в Марселе наблюдается постепенный спад эпидемии.
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По состоянию на 16 апреля во Франции коронавирусную инфекцию обнаружили у 147 863 человек. По последним данным, зафиксированных случаев смертей от коронавируса составляет 17 167. Выздоровевших и выписанных из больниц равняется 30 955 человек.

Накануне французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт объявил о том, что эпидемия коронавируса в Марселе «исчезает». С его слов, в городе «существенное снижение выявленных случаев, в особенности у людей, которые приходят делать тесты (на коронавирус) при том, что у них нет симптомов».

Однако в интервью радиостанции France Bleu Provence глава местного отделения Агентства здравоохранения Филипп Де Местер заявил, что пока рано говорить об окончании эпидемии в Марселе.

- У нас нет никаких научных аргументов, позволяющих утверждать, что вирус исчезнет», - заявил в интервью francetvinfo и врач-реаниматолог в главной марсельской больнице Тимон Жюльен Карвелли.

Все медики признают, что в городе наблюдается постепенный спад эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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