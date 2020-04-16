2020-04-16T14:37:34+03:00
Спорт

Антидопинг на удаленке: американских спортсменов заставляют самим у себя брать пробы крови и мочи

Так невозможно поймать допингеров, зато можно говорить, что атлеты США – самые чистые
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Фото: EAST NEWS
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Во всем мире борьба с допингом тоже ушла на карантин. Лаборатории, возившиеся с допинг-пробами закрылись или нашли себе нового врага – коронавирус. Границы на замке, самолеты не летают, грозные допинг-офицеры, собиравшие с атлетов дань пробирками с мочой и кровью, сидят по домам. А значит спортсмены оказались без присмотра. Не надолго – на пару месяцев. Но эксперты утверждают, что этого вполне достаточно, чтобы пройти курс какой-нибудь допинговой прокачки, и успеть замаскировать следы.

И тогда в США задумались: если весь мир работает по скайпу, учится по ватсапу и торгует через интернет-приложения, нельзя ли и допинг-пробы брать на удаленке? Чтобы выяснить это, Американское антидопинговое агентство (USADA) отобрала 15 спортсменов, среди которых есть и звезды первой величины. И включило их в программу тестирования на дому.

Выглядит это так. Сидит себе спортсмен спокойно на самоизоляции, и вдруг получает видеозвонок по FaceTime от допинг-офицера с просьбой сдать именно сейчас тест. Атлет с телефоном или ноутбуком в руке идет в туалет, показывает через видеокамеру допингслужащему обстановку вокруг, а потом непосредственно сдает образец мочи в специальную баночку. Впрочем при заключительном пункте программы спортсмен может выставить за дверь гаджет с висящим допинг-офицером на том конце. Так же можно сдавать и кровь. Тут вообще все просто – укололся, выдавил сколько надо, герметично заклеил, и отправил куда требуется.

При этом в USADA прекрасно понимают, что предлагаемая система дает множество возможностей для махинаций. И на всякий случай предупреждает, что в процессе будет замеряться температура только что сданных допинг-материалов – из холодильника не достанешь. Но в мире, где для обмана допинг-офицеров придумали накладные пенисы, это так себе защита.

Так что инициатива USADA – не реальная борьба с допингом, а скорее отличная PR-акция. После нее США сможет говорить, что в Штатах самые чистые спортсмены в мире. А всех отсальные, Росссия в том числе, - под подозрением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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