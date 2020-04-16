2020-04-16T15:35:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав «заморозил» плановые прививки

До тех пор, пока ситуация с коронавирусом не успокоится
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России приостановили плановую вакцинацию по календарю прививок. Только новорожденным в роддоме будут по-прежнему делать все необходимые прививки. Все из-за того, что справиться с распространением СOVID-19 пока не удается.

Эксперты объяснили, почему пришлось пойти на такие меры.

- Сразу после прививки иммунитет может снижаться, и многие небезосновательно опасаются встречи в этот период с коронавирусной инфекцией, - рассказал Евгений Тимаков, врач-вакцинолог, педиатр, главврач одного из медицинских центров Москвы. – Причем с другой стороны, в последнее время мы отмечали повышенный интерес среди взрослого населения к прививке от пневмококковой инфекции, потому что люди считали, что они этим могут спастись от коронавируса. Но я в нашем центре запретил проводить вакцинацию еще до приказа Минздрава, анализируя ситуацию с распространением коронавируса. Вернемся к вакцинации, когда опасность снизится.

- В условиях поликлиник, которые сейчас еще и укрупняются в связи с организацией пунктов диагностики коронавируса, риск заразиться COVID-19 будет достаточно большим, - считает врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. – А дети зачастую болеют коронавирусом бессимптомно, но могут инфицировать всю семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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