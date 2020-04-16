Как не заразиться коронавирусом: держим дистанцию 4 метра при ходьбе, 10 метров при беге

Оказывается, социальной дистанции в 1,5 – 2 метра недостаточно, чтобы избежать риска заражения коронавирусом, если вы идете или едете на велосипеде. Об этом говорят результаты нового исследования группы ученых из Лёвенского университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды). Правда, эти данные еще не прошли положенной процедуры научной рецензии. Поэтому называть их железно доказанными пока рановато.

Предыдущие данные показали: вирус SARS-CoV-2 – довольно тяжелый, и достаточно быстро оседает из воздуха на землю и окружающие предметы. Поэтому медики рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, чтобы инфекция не передавалась воздушно-капельным путем. То есть, чтобы человек не попадал в облако зараженных частиц, которое выдохнул носитель вируса.

Но это работает, если оба человека стоят на месте. А что, если оба они движутся – например, при ходьбе и занятиях спортом? В России пробежки и занятия спортом на открытом воздухе в период самоизоляции запрещены. Но вот в других странах, например, в Германии и во Франции, два спортсмена могут тренироваться вместе, соблюдая дистанцию – бежать рядом или ехать на велосипеде.

Чтобы изучить, как распространяется вирус при движении, ученые (физики, а не вирусологи!) с помощью компьютерного моделирования изучили действия спортсменов при разной скорости тренировок – при ходьбе, беге и езде на велосипеде:

- Мы учитывали разные положения спортсменов – рядом, друг за другом, по диагонали, - объясняет глава исследовательской группы Берт Блокен, профессор физики и аэродинамики Лёвенского университета. – Безопаснее всего, когда спортсмены движутся рядом и в одном темпе – тогда облако зараженных частиц остается позади них. Диагональное размещение также снижает риск заражения. А вот самый высокий риск заразиться у тех, кто бежит или едет непосредственно за спиной носителя вируса. Поэтому, если вы догоняете кого-то, вам стоит сойти с дистанции задолго до того, как вы приблизитесь к предыдущему спортсмену, чтобы не попасть в облако микрокапель от другого человека.

Кроме того, социальная дистанция при движении должна быть гораздо больше принятой. При ходьбе она должна быть не менее 4-5 метров, при беге - 10 метров, а на совместных велопрогулках нужно держаться друг от друга, как минимум, в 20 метрах. Иначе есть шанс попасть в поток микрочастиц, выдыхаемых другим человеком.

- Поэтому я критически отношусь к решению некоторых стран разрешить тренировки на свежем воздухе вблизи от дома, - уточняет Берт Блокен. – Люди не могут отъехать подальше и вынуждены тренироваться на небольшой территории рядом со своим домом, которой может быть недостаточно, с учетом новых данных о безопасной социальной дистанции.