Владимир Путин проведет совещание по поддержке строительной отрасли: прямая онлайн-трансляция

Президент Владимир Путин 16 апреля проведет совещание по вопросам поддержки предприятий строительной отрасли. Накануне глава государства, во время совещания с членами правительства, заявил, что перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей необходимо пересмотреть. Список будет дополнен. Нахождение в списке дает компании право на получение дополнительных льгот и господдержки.

Ранее президент объявил о возможности предприятий получить отсрочку по уплате налогов и взносов, беспроцентных кредитов в ряде банков. 15 апреля Владимир Путин предложил создать новый банковский продукт для пострадавших компаний, а также пообещал безвозмездную финансовую помощь.

Строительная отрасль считается наиболее пострадавшей - из-за пандемии в ряде регионов остановлены стройки, растут цены на стойматериалы, при этом, во время вынужденного простоя в производстве, руководство должно в прежнем объеме обеспечивать сотрудников зарплатой.