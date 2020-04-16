2020-04-16T15:54:27+03:00
Политика

Владимир Путин проведет совещание по поддержке строительной отрасли: прямая онлайн-трансляция

Совещание с участием Владимира Путина ожидается 16 апреля в 16.30 [видеотрансляция]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ранее президент объявил о возможности предприятий получить отсрочку по уплате налогов и взносов, беспроцентных кредитов в ряде банков.Ранее президент объявил о возможности предприятий получить отсрочку по уплате налогов и взносов, беспроцентных кредитов в ряде банков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Владимир Путин 16 апреля проведет совещание по вопросам поддержки предприятий строительной отрасли. Накануне глава государства, во время совещания с членами правительства, заявил, что перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей необходимо пересмотреть. Список будет дополнен. Нахождение в списке дает компании право на получение дополнительных льгот и господдержки.

Ранее президент объявил о возможности предприятий получить отсрочку по уплате налогов и взносов, беспроцентных кредитов в ряде банков. 15 апреля Владимир Путин предложил создать новый банковский продукт для пострадавших компаний, а также пообещал безвозмездную финансовую помощь.

Строительная отрасль считается наиболее пострадавшей - из-за пандемии в ряде регионов остановлены стройки, растут цены на стойматериалы, при этом, во время вынужденного простоя в производстве, руководство должно в прежнем объеме обеспечивать сотрудников зарплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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