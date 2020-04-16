2020-04-16T17:27:25+03:00
Звезды

У Алены Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники бьют тревогу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Это не первый раз, когда внешний вид Алены Шишковой вызывает опасение у поклонниковЭто не первый раз, когда внешний вид Алены Шишковой вызывает опасение у поклонниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Алена Шишкова вновь взволновала своих поклонников. На этот раз поводом для беспокойства стали руки 27-летней модели. А точнее то, что красавица в последнее время все чаще фотографируется в перчатках. Даже находясь дома. Из-за этого у красавицы заподозрили болезнь Юлии Началовой.

Поклонники Алены Шишковой буквально не находят себе места из-за переживаний. Многие обратили внимание на то, что модель стала прятать свои руки. А ведь раньше красавица охотно их демонстрировала. Теперь же на многих фотографиях Алена появляется в перчатках либо показывает их лишь с тыльной стороны ладоней. Более того, на некоторых снимках она блюрит кисти рук.

Алена Шишкова вновь взволновала своих поклонников. На этот раз поводом для беспокойства стали руки 27-летней модели Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алена Шишкова вновь взволновала своих поклонников. На этот раз поводом для беспокойства стали руки 27-летней моделиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Такое поведение модели, конечно, не осталось незамеченным. "С руками что-то не то , посмотрела все фотки , или прячет или фотошопит "Смотрите, руки заблюрены", "Неужели вы настолько серьезно подходите к своей безопасности, что даже дома опасаетесь коронавирус?", "Алена, вы на снимках фотошопите руки, зачем?", - вопрошают фолловеры.

missalena.92missalena.92
Суповой набор...
53573 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Алена пояснила. что действительно не снимает перчатки. Но делает она это вовсе не из мер предосторожности. "Я просто не успеваю пока сделать маникюр", - объяснила Шишкова.

Однако ответ звезды стал причиной еще большего волнения подписчиков. Особо дотошные стали искать фотографии модели за последнее время и обнаружили, что Алена все чаще прикрывала кисти рук либо длинными рукавам одежды, либо размещала снимки таким образом, чтобы руки не попадали в кадр.

missalena.92missalena.92
Вместе с Алисой побывали на большой премьере Троллей!
130201 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В женских пабликах завязалась бурная дискуссия. Некоторые предположили, что у бывшей возлюбленной Тимати может быть подагра. Как известно, от этого заболевания долгое время страдала Юлия Началалова, скончавшаяся 16 март 2019 года.

Подписчики также вспомнили, что Алена две недели лежала в больнице. Причину своей госпитализации Шишкова не сообщала. "А писали уже, что такие руки были у Началовой?", "Она недавно вроде какие-то капельницы делала, может уже лечится?", "У нее сахарный диабет, она говорила об этом во время прямых эфиров", "Бывает еще сложнейшая форма аллергии, которая переходит в экземы", "Может, капельницы ставит часто, а на сгибах локтей вены спрятались уже", "Она явно чем-то болеет и очевидно, что лечится", - делятся мнением публика.

Поклонники Алены Шишковой буквально не находят себе места из-за переживаний

Поклонники Алены Шишковой буквально не находят себе места из-за переживаний

Стоит отметить, что это не первый раз, когда внешний вид Алены Шишковой вызывает опасение у поклонников. В начале марта модель приняла участие в презентации нового парфюма. На публике она появилась в короткой кожаной куртке-косухе, белой футблолке, джинсовых мини-шортах и белых кроссовках. Внимание поклонников привлекли слишком худые ноги красавицы. В ответ на обсуждение ее внешности Шишкова поведала, что сталкивается с проблемами, связанными с худобой, с самого детства. Модель подчеркнула, что с радостью набрала бы несколько килограммов, но не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России
Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны