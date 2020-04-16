У Алены Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Алена Шишкова вновь взволновала своих поклонников. На этот раз поводом для беспокойства стали руки 27-летней модели. А точнее то, что красавица в последнее время все чаще фотографируется в перчатках. Даже находясь дома. Из-за этого у красавицы заподозрили болезнь Юлии Началовой.

Поклонники Алены Шишковой буквально не находят себе места из-за переживаний. Многие обратили внимание на то, что модель стала прятать свои руки. А ведь раньше красавица охотно их демонстрировала. Теперь же на многих фотографиях Алена появляется в перчатках либо показывает их лишь с тыльной стороны ладоней. Более того, на некоторых снимках она блюрит кисти рук.

Алена Шишкова вновь взволновала своих поклонников. На этот раз поводом для беспокойства стали руки 27-летней моделиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Такое поведение модели, конечно, не осталось незамеченным. "С руками что-то не то , посмотрела все фотки , или прячет или фотошопит "Смотрите, руки заблюрены", "Неужели вы настолько серьезно подходите к своей безопасности, что даже дома опасаетесь коронавирус?", "Алена, вы на снимках фотошопите руки, зачем?", - вопрошают фолловеры.

Алена пояснила. что действительно не снимает перчатки. Но делает она это вовсе не из мер предосторожности. "Я просто не успеваю пока сделать маникюр", - объяснила Шишкова.

Однако ответ звезды стал причиной еще большего волнения подписчиков. Особо дотошные стали искать фотографии модели за последнее время и обнаружили, что Алена все чаще прикрывала кисти рук либо длинными рукавам одежды, либо размещала снимки таким образом, чтобы руки не попадали в кадр.

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В женских пабликах завязалась бурная дискуссия. Некоторые предположили, что у бывшей возлюбленной Тимати может быть подагра. Как известно, от этого заболевания долгое время страдала Юлия Началалова, скончавшаяся 16 март 2019 года.

Подписчики также вспомнили, что Алена две недели лежала в больнице. Причину своей госпитализации Шишкова не сообщала. "А писали уже, что такие руки были у Началовой?", "Она недавно вроде какие-то капельницы делала, может уже лечится?", "У нее сахарный диабет, она говорила об этом во время прямых эфиров", "Бывает еще сложнейшая форма аллергии, которая переходит в экземы", "Может, капельницы ставит часто, а на сгибах локтей вены спрятались уже", "Она явно чем-то болеет и очевидно, что лечится", - делятся мнением публика.

Поклонники Алены Шишковой буквально не находят себе места из-за переживаний

Стоит отметить, что это не первый раз, когда внешний вид Алены Шишковой вызывает опасение у поклонников. В начале марта модель приняла участие в презентации нового парфюма. На публике она появилась в короткой кожаной куртке-косухе, белой футблолке, джинсовых мини-шортах и белых кроссовках. Внимание поклонников привлекли слишком худые ноги красавицы. В ответ на обсуждение ее внешности Шишкова поведала, что сталкивается с проблемами, связанными с худобой, с самого детства. Модель подчеркнула, что с радостью набрала бы несколько килограммов, но не может.