2020-04-16T17:49:35+03:00
Общество

МТС стала лучшей технологической компанией, Coca Cola – лучшей в сегменте FMCG

Крупнейшая в России онлайн-платформа для поиска работы HeadHunter представила ежегодный рейтинг лучших работодателей по итогам 2019 года
Поделиться:
Автор фото: Максим СТУЛОВ/ВедомостиАвтор фото: Максим СТУЛОВ/Ведомости
Изменить размер текста:

Тройка лидеров за год не изменилась, но с другим распределением мест между ними. В этом году список возглавила компания «Газпром нефть». Кроме традиционных госкорпораций в лидерах рейтинга технологическая компания МТС, представитель FMCG-сектора Coca Cola HBC Россия, несколько банков и «М.Видео-Эльдорадо», представляющая розничные сети. На пятки МТС наступает «Лаборатория Касперского», которой удалось занять 11 место. Это показатель высокого интереса к сфере технологий у соискателей. В мировой практике технологические компании уже давно занимают лидирующие позиции в рейтингах работодателей, в России ИТ-компании активно набирают обороты, становятся с каждым годом все более привлекательными для потенциальных сотрудников и чаще завоевывают высокие места в списках лучших работодателей.

Ежегодный рейтинг HeadHunter — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Рейтинг формируется на основе мнения соискателей, внутренней оценки сотрудников, а также экспертной оценки эффективности HR-функций работодателей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции
Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России
Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны