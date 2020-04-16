МТС стала лучшей технологической компанией, Coca Cola – лучшей в сегменте FMCG

Тройка лидеров за год не изменилась, но с другим распределением мест между ними. В этом году список возглавила компания «Газпром нефть». Кроме традиционных госкорпораций в лидерах рейтинга технологическая компания МТС, представитель FMCG-сектора Coca Cola HBC Россия, несколько банков и «М.Видео-Эльдорадо», представляющая розничные сети. На пятки МТС наступает «Лаборатория Касперского», которой удалось занять 11 место. Это показатель высокого интереса к сфере технологий у соискателей. В мировой практике технологические компании уже давно занимают лидирующие позиции в рейтингах работодателей, в России ИТ-компании активно набирают обороты, становятся с каждым годом все более привлекательными для потенциальных сотрудников и чаще завоевывают высокие места в списках лучших работодателей.

Ежегодный рейтинг HeadHunter — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Рейтинг формируется на основе мнения соискателей, внутренней оценки сотрудников, а также экспертной оценки эффективности HR-функций работодателей.