Помощник Патриарха: Почти 100 новых храмов в столице - в шаговой доступности. И в карантин люди услышат звон колоколов

- ...Владимир Иосифович, накануне православных праздников вы, как куратор программы «200 храмов», традиционно объезжаете строящиеся объекты. А как сейчас, в условиях карантина?

- Провожу селекторные совещания из места, где сейчас нахожусь, по ходу работ на территориях Северо-Западной и Западной префектурах. Следим за тем, что можно делать, не находясь на объекте.

- Разве так бывает?

- Бывает. На удаленке человек, имея компьютер, телефон, дома выполняет работу, связанную с проектированием, с документацией, с договорами на поставку материалов и так далее. Самое главное – не потерять то, что сделано. Я - о темпах.

Вирусы приходят и уходят, а храмы остаются. И, если ты их начал возводить, обязательно должен довести дело до конца.

- На каких новых церквях - в этот важный для православных праздник Святой Пасхи - заговорят колокола?

- В рамках нашей программы возведено уже 95 храмов. В ближайшие месяцы будет закончено строительство еще 5.

В этом же году исполняется 10 лет нашей программе. Но в этот раз служба будет проходить без участия прихожан - из-за сложившейся ситуации.

И все же москвичи будут отмечать Пасху у себя дома под малиновый перезвон, который они обязательно услышат. Тем более, что храмы, которые мы сооружаем, находятся в шаговой доступности от верующих.

Владимир Ресин:«Почти 100 новых храмов в столице - в шаговой доступности. И в карантин люди услышат на Пасху звон колоколов» 00:00 00:00

- Будем надеяться, что это поможет людям и светлый праздник отметить, и тревожное время пережить.

- Непременно! Смутное время пройдет. Я думаю, что даже если в чем-то мы и отстанем, обязательно нагоним.

Потому что возводятся храмы по желанию верующих, на их, народные деньги. Там же ни копейки нет бюджетных средств. И даже в это трудное время народ продолжает поддерживать свою церковь.

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