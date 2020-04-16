Российских подростков учат делать бомбы участники игр-стрелялок

В последние годы мы все чаще слышим о задержаниях подростков, которые готовятся взорвать школу и расстрелять своих учителей и одноклассников. Подобные преступления были и раньше, но в арсенале малолетних преступников чаще фигурировал стул или нож.

Современные подростки готовятся к самоубийству более тщательно, но почему-то однообразно, будто по одной инструкции. В их арсенале фигурирует обрез и бомбы, которые собираются из доступных в сельском хозяйстве химикатов.

Вот очередной случай: в Красноярске сотрудники ФСБ засекли и пресекли подготовку к вооруженному нападению на школу 14-летнего школяра. На видео рыдающая мама подростка. Она не может поверить в реальность происходящего, когда собака кинолога находит в сарайчике обрез, патроны с картечью и пяток самодельных бомб, на которых было написано маркером одно слово "Исход".

У подростка изымают также дневник, где он в деталях описывал подготовку к планируемому нападению, которое назначил на 20 апреля. Почему? Парень хотел всем напомнить... о дне рождении Адольфа Гитлера.

Арсенал этого 14-летнего красноярца не уникален. 23 марта "Комсомолка" рассказывала о задержании на Сахалине двух учеников профессионального училища 17-18 лет, которые также вооружились обрезом и похожими бомбами, чтобы сорвать занятия. Молодые люди искали и нашли в сети рецепты взрывчатых веществ, детонаторы и патроны к обрезу.

Каким образом сотрудники ФСБ узнают о готовящемся преступлении? В своих комментариях они обычно говорят так: информация была получена "оперативным путем". Но для специалистов, с которыми удалось пообщаться "Комсомолке" осведомленность спецслужб не является секретом.

- У многих силовых ведомств есть подразделения, которые отслеживают в интернете с помощью определенных алгоритмов граждан, которые ищут информацию о взрывчатке, патронах и оружии, - пояснил "КП" сотрудник одной из подобных служб. - Некоторые школьники это знают и пытаются найти подобную информацию скрытно на тематических форумах, которые посвящены играм-стрелялкам (шутерам). Но алгоритмы научились выявлять экстремистов даже среди игроков, которые общаются во время игры голосом.

Собеседник "КП" не исключил, что игроманы все чаще становятся жертвами вербовки неизвестных, которые дают им советы по подготовке и вооружению. По мнению ряда психологов вербовке легко поддаются юноши, которые из-за жестоких компьютерных игр становятся социопатами.

Кстати, в Красноярском крае подобное задержание не первое. В январе 2019 года в селе Абалаково 15-летний учащийся коррекционного класса, после затяжного конфликта с одноклассниками украл из дома охотничье ружье с запасом патронов и устроил стрельбу на пришкольной территории. Он выпустил несколько зарядов дроби в воздух, а также по автомобилю, стоящему неподалеку. Действия подростка удалось пресечь его классному руководителю Екатерине Гареевой. Впоследствии она была представлена к медали Следственного комитета «Доблесть и отвага».