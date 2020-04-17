Будущее пишется на наших глазах

Впрочем, некоторые давно уже работают, не выходя из дома, например, российские писатели, у которых рабочее место везде, где есть компьютер с доступом в интернет. Но и им хочется как-то разнообразить свою жизнь.

Известный российский фантаст Вадим Панов бросил вызов своим коллегам, он предложил представить, как изменится наш мир после эпидемии. Каждый автор, который примет участие в начинании, получившем название «ПостЭпидемия», должен написать по рассказу на эту тему. Другие фантасты с энтузиазмом подхватили вызов Панова: о своем участии в акции уже заявили создатель «Ночного Дозора» Сергей Лукьяненко, Юрий Бурносов, Андрей Мартьянов и многие другие популярные авторы.

Цель всех участников акции - не заработать, а развлечь людей, которые сидят на самоизоляции, хорошей литературой, поэтому все тексты доступны в открытом доступе совершенно бесплатно. Тексты доступны на сайте постэпидемия.рф и в бесплатном доступе на площадке Литрес - крупнейшей онлайн-библиотеке в России.

Мы живем в исторический момент, уверены литераторы, а после эпидемии мир уже не будет прежним. Изменится экономика, уклад жизни и всё наше общество. И, всё-таки, они смотрят в будущее с оптимизмом. Их уверенность основана не на пустом месте. В уже опубликованных рассказах авторы отмечают, что наша страна подошла к внезапному кризису на удивление готовой: наша медицинская система оказалась лучше приспособленной к эпидемии, чем западные аналоги, так что худших сценариев удалось избежать. Благодаря усилиям властей, предпринятым за последние годы, уровень цифровизации в России - один из лучших в мире – помог пережить эти сложные дни в относительном комфорте: с доставкой еды и продуктов, просмотром сериалов на видеоплатформах, онлайн уроками и даже зарядками.

Взгляды авторов на будущее остального мира сильно разнятся: кто-то из них предполагает распад Евросоюза или Соединенных Штатов, кто-то, напротив, уверен, что все человечество сможет отбросить старые распри, сообща переживёт кризис и уже в ближайшие десятилетия отправится покорять космос. Такое видение развития событий обещает представить писатель и сценарист Сергей Волков, его рассказ выйдет в свет уже в субботу.

Авторы «ПостЭпидемии» уверены, что будущее не предопределено, оно пишется прямо сейчас, на наших глазах. Каждый рассказ – отдельная попытка заглянуть сквозь завесу времени. Кто из фантастов окажется прав мы узнаем довольно скоро, никакая, даже самая страшная, эпидемия не может длиться вечно. А значит и это пройдет, как недавно отметил наш Президент.