В Сочи с крыши многоэтажки упал замначальника ФСБ

В этой истории сейчас больше вопросов, чем ответов. И силовики Сочи стараются вообще не комментировать дело, потому что, как говорят, погиб не рядовой сотрудник, а замначальника ФСБ Сочи.

Прошла информация, что замначальника УФСБ курорта Владимир Кирилюк упал с многоэтажки, что стоит на Лысой Горе в Сочи.

Поговаривают, что когда его нашли и поднялись на крышу дома, то обнаружили его удостоверение и диктофон.

- Если это и так, то расследовать гибель высокопоставленного сотрудника Федеральной службы безопасности будут его же коллеги, - пояснил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. – Ходили слухи, что у Владимира Кирилюка были проблемы личного характера. Но и это тоже будут выяснять, так ли это на самом деле.

Сам Владимир Кирилюк работал на линии «М» - курировал правоохранительные органы города-курорта, те самые, которые обычно занимаются наркотиками. Источник в ФСБ Краснодарского края сообщил, что ничего подобного в Сочи не произошло.