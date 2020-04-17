Ради чистого неба: Как Металлоинвест вкладывается в экологию

И доказывает: промышленность - не обязательно враг природе.

21 миллиард рублей на окружающую среду

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа в мире, производитель высококачественной стали компания «Металлоинвест» утвердила свою экологическую программу - сразу на пять лет. В 2020-2025 годах на технологические и природоохранные мероприятия на всех производственных площадках будет инвестировано более 21 миллиарда рублей.

- Ответственное отношение к вопросам охраны окружающей среды является одним из ключевых приоритетов Компании, - говорит генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Это неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии, основанной на принципах устойчивого развития. Ежегодно мы инвестируем миллиарды рублей во внедрение наилучших доступных технологий. Экологическая программа позволяет нам выстроить системную долгосрочную работу в этой сфере. Наша цель – минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить эффективное использование природных ресурсов, быть в числе лидеров по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии.

Приоритет - “Чистый воздух”

Приоритетный проект, на который будет потрачено 70% бюджета - «Чистый воздух». Планируется достичь снижения выбросов при производстве на 7%, а также снижения на миллион тонн выбросов парниковых газов у потребителей железорудного сырья Металлоинвеста.

В ближайшие пять лет планируется модернизация газоочистного оборудования на фабрике окомкования Лебединского ГОКа, техперевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа, реконструкция и сооружение газоочистного оборудования на Уральской Стали.

Металлоинвест применяет в производстве передовые технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. Так, только за десять предыдущих лет, в 2007-2018 годах, объем валовых выбросов предприятий Компании в атмосферу сократился на четверть - 24%!

“Чистая вода” - и другие проекты

Экологическая программа предусматривает еще свыше десятка направлений.

Например, проект «Чистая вода» посвящен снижению сбросов сточных вод. Планируется полный переход Михайловского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината на замкнутую систему оборотного водоснабжения, что позволит полностью исключить сбросы сточных вод в водоемы. Эта же работа поэтапно начнется на Лебединском ГОКе - здесь сбросы сточных вод сократятся ровно в два раза. А на еще одной площадке - Уральской Стали, замкнутая система уже действует.

Среди других ключевых целей - введение к 2025 году стопроцентной переработки технологических отходов и материалов, снижение на треть объемов образования вскрыши на Лебединском и Михайловском ГОКах - то есть породы, вынимаемой при добыче полезного ископаемого.

Важные элементы программы – снижение углеродоемкости продукции, повышение эффективности пыле- и газоочистных установок, сохранение биоразнообразия, рекультивация земель, усиление контроля качества окружающей среды.

В городах присутствия Металлоинвест регулярно организует экологические субботники, высадки деревьев, раздельный сбор отходов. Проводятся мероприятия по повышению экологической культуры, обучению персонала, повышению эффективности системы управления в области охраны окружающей среды.

КСТАТИ

Работа не осталась незамеченной

- В 2018 году Металлоинвест впервые вошел в международный рейтинг корпоративной социальной ответственности EcoVadis. В 2019 году показатели компании улучшились на 3 балла до 60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла. Металлоинвест при этом вошел в 12% лучших компаний в мире, имеющих этот рейтинг.

- В 2019 году Металлоинвест занял 4-е место в Рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России, организованном Всемирным фондом дикой природы.