Глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз: «Экономика понемногу начнет восстанавливаться с июня»

«Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты этой беседы.

«К КЛИЕНТАМ ПРИЕЗЖАЕМ В МАСКАХ И С САНИТАЙЗЕРАМИ»

После того, как в начале апреля основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков объявил, что покинет совет директоров, передаст свои акции TCS Group в семейный траст и сосредоточится на своем здоровье (у него диагностирована лейкемия), клиенты забеспокоились: «как перемены скажутся на банке?».

По словам Оливера Хьюза, от ухода Олега Тинькова с должности бизнес не пострадает. Если 10 лет назад Олег Тиньков был глубоко погружен в дела компании, был ее драйвером, то с годами стал скорее «духовным отцом».

- Компания очень сильно выросла, запустила много разных направлений и бизнес-линий. Мы построили целую экосистему сервисов, вошли в страховой бизнес, создали мобильного оператора, собственное агентство путешествий, брокерский бизнес «Тинькофф Инвестиции», купили доли в нескольких компаниях. Олег в какой-то момент сам начал отходить от операционного управления бизнесом и стал вести себя больше как акционер. Он интересуется общей стратегией. В совете директоров банка, который выступает как консультационный орган, он до последнего времени числился, но в операционном управлении не участвовал. Бизнес очень давно управляется независимо от Олега. Плюс у него тоже есть и свои личные проекты. Он построил сеть шале по всему миру, суперяхту-ледокол. И все это требует много внимания, - рассказал Оливер Хьюз.

По его словам, в последние четыре-пять лет Олег Тиньков проводил в России меньше шести месяцев в году.

Спокойно пережил «Тинькофф» и переход на «удаленку».

- У нас работают около 13 тысяч человек, не считая домашнего «облачного» колл-центра. Это как офисные сотрудники, так и представители, которые выезжают к клиентам. Мы очень быстро развернули IT-системы так, чтобы люди могли полноценно работать из дома, и за две недели перешли на полностью удаленную работу из дома, кроме представителей, для которых ничего не изменилось. Их около 3,5 тысячи человек, они продолжают встречаться с клиентами, отрывать счета, оформлять полисы, карточки, сим-карты и прочее. Но, конечно, они приезжают к клиентам в перчатках, масках и с санитайзерами, - рассказал Оливер Хьюз.

«1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

По словам Оливера Хьюза, компания «хорошо себя чувствует и развивается, несмотря на то, что происходит сейчас в стране и в мире».

- Мы управляем группой через призму того, что кризис рано или поздно случится. За 14 лет существования Тинькофф мы прошли через два очень жестких кризиса — в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Сейчас для нас это будет уже третий полноценный кризис. И мы знаем, как защищать бизнес и даже как развиваться во время кризиса. Мы всегда держим большой запас ликвидности. Мы вошли в этот кризис с подушкой ликвидности 130 миллиардов рублей, - рассказал Оливер Хьюз.

Он напомнил, что две недели назад банк повысил на полпроцентных пункта ставки по рублевым и долларовым вкладам, поскольку, как показал мониторинг, они оказались ниже рынка. По его словам, больше ставки по вкладам повышаться пока не будут. В то же время, не намерен поднимать банк и ставки по кредитам. Напротив, «Тинькофф» участвует в правительственной программе реструктуризации кредитов.

- Помимо реструктуризации у нас есть социальные программы. Сейчас операторы облачного колл-центра Тинькофф помогают ОНФ и Правительству Москвы (через Ростелеком) и работают на горячих линиях для граждан по коронавирусу. Мы также обеспечиваем волонтерам в регионах бесплатную связь от Тинькофф Мобайл. Мы это нигде громко не афишировали, но на социальные программы, связанные с коронавирусом, группа Тинькофф выделила 1 миллиард рублей, - признался Оливер Хьюз.

«ЗА НЕДЕЛЮ КАРАНТИНА ОБОРОТЫ КОМПАНИЙ УПАЛИ НА 20-30 ПРОЦЕНТОВ»

По мнению Оливера Хьюза, российские власти приняли правильные меры по введению карантина. По его прогнозу, в Москве карантин продлится еще месяц. До других городов волна вируса дойдет позднее.

- Ослабление карантина будет аккуратным, чтобы не спровоцировать второй всплеск инфекции. И, наверное, через два месяца с момента введения карантина в Москве, мы увидим некоторое восстановление экономики, начнут открываться заведения и нормализовываться жизнь. Это мой оптимистичный-реалистичный прогноз, - говорит Оливер Хьюз.

Он отметил, что только за первую неделю апреля обороты у многих предприятий, которые являются клиентами банка, упали на 20-30 процентов.

- У нас около полумиллиона клиентов из малого и среднего бизнеса. Есть два направления помощи – стратегический, где мы нашим клиентам, к примеру, из оффлайн-сегментов, помогаем быстро перейти в онлайн – помогаем экспертно, продуктами, сервисом – разворачиваем им быстро дистанционный колл-центр и прочее. И вторая часть – это поддержка предпринимателей в части снижения их расходов – сейчас мы для них сильно снизили комиссии по эквайрингу, отменили много других сервисных сборов. У нас очень маленький, но растущий портфель кредитов малому и среднему бизнесу, примерно миллиард рублей. Мы уже работаем по реструктуризации кредитов несколько недель, - рассказал Оливер Хьюз.

Он также заметил, что в Тинькофф уже перешли больше 50 тысяч клиентов недавно закрытого «Рокетбанка» - для них разработаны специальные условия. В том числе они смогут сохранить деньги, которые накопили по программе лояльности «Рокетбанка».

Как рассказал Оливер Хьюз, с этого года «Тинькофф» приступил к реализации нового трехлетнего плана развития. Это финансовые услуги, основанные на искусственном интеллекте.

- У нас появляется все больше и больше сервисов в области контента, путешествий, шоппинга, развлечений, связи. И сейчас к этому добавляется AI-банк, который нам позволяет предложить клиентам новый уровень клиентского опыта. Увести «гигиенические» транзакции, такие как пополнение мобильного счета, оплата счетов ЖКХ, школьных счетов, налоги – скучные и неинтересные регулярные платежи - в фоновый режим. Они оплачиваются автоматически, - пояснил Оливер Хьюз.

По его словам, на первый план будут выдвинуты продукты, повышающие людям настроение: шоппинг, путешествия, развлечения, кино, цветы, дети, игры.

- И здесь мы делаем людям очень таргетированные предложения, кэшбэки, скидки, лучшие варианты путешествий и покупок через рекомендательные движки, подсказки через сториз. У нас в экосистеме уже 11 миллионов клиентов. Мы хорошо знаем, что конкретно Вася или Аня любят делать. И знаем, что другие люди, похожие на Аню или Васю, покупали это, смотрели то, путешествовали туда. Поэтому мы можем предложить Васе и Ане то, что делают люди с похожим профилем. Все это развивается у нас очень быстрыми темпами развивается, - рассказал Оливер Хьюз.

Правда, заметил, что пока «Тинькофф» взял в этом направлении паузу на несколько месяцев – до окончания коронавируса.