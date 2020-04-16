2020-04-16T20:53:08+03:00
Общество

Встреча благодатного огня в России в 2020 году не состоится, но его привезут в нашу страну

"КП" рассказывает подробности про встречу благодатного огня в России в 2020 году
Александра КУЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мы сможем увидеть все по телевизору. Как обычноМы сможем увидеть все по телевизору. Как обычноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пандемия меняет многое. Но не все. В этом году в храме Гроба Господня в Иерусалиме, как всегда, ожидается чудо - схождение Благодатного огня. Храм будет практически пустым. Паломников по понятным причинам не пустят. Но мы сможем увидеть все по телевизору. Как обычно.

Трансляцию покажут по НТВ 18 апреля в 13.00. Затем лампадку с Благодатным огнем привезут в аэропорт и доставят рейсом в Москву. Отвезут со всей аккуратностью в храм Христа Спасителя. И богослужение оттуда мы тоже сможем посмотреть из дома (начало в 23.30 по НТВ).

- Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, - подчеркивают в Фонде Андрея Первозванного, который занимается доставкой святыни в Россию. - Передача огня в другие храмы произойдет после отмены режима самоизоляции.

И в сам Фонд за огнем приходить не надо. В 2020 году в офисе фонда его раздавать не станут. О храмах, где можно будет получить частицу Благодатного огня, объявят дополнительно. Когда победим коронавирус.

- Пасхальная служба не окажется менее благодатной из-за того, что огонь не будет доставлен на Пасху в каждый храм, - заметил митрополит Волоколамский Иларион. - На протяжении многих столетий огонь доставлялся на русскую землю лишь спустя месяцы после Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве начнут штрафовать за нарушение карантина больных ОРВИ
В России разрешили использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин при коронавирусе
Летчики успели катапультироваться из упавшего в Казахстане военного самолета
Силуанов сообщил, что финансовую помощь в период пандемии коронавируса получат более 970 предприятий
В Генпрокуратуре потребовали удалить из соцестей фейки о безопасности коронавируса
Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет
В Министерстве культуры рассказали о проведении сессий в творческих вузах во время пандемии
В Посольстве США назвали количество россиян, ожидающих эвакуации
От коронавируса умерла беременная медсестра, но ребенок выжил
Экономист рассказал, какие рабочие места на предприятиях будут стараться сохранить
В России не осталось регионов без коронавируса
После отказа США от финансирования ВОЗ, Меркель выступила за полную поддержку организации
Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции
Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России