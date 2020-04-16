Встреча благодатного огня в России в 2020 году не состоится, но его привезут в нашу страну

Пандемия меняет многое. Но не все. В этом году в храме Гроба Господня в Иерусалиме, как всегда, ожидается чудо - схождение Благодатного огня. Храм будет практически пустым. Паломников по понятным причинам не пустят. Но мы сможем увидеть все по телевизору. Как обычно.

Трансляцию покажут по НТВ 18 апреля в 13.00. Затем лампадку с Благодатным огнем привезут в аэропорт и доставят рейсом в Москву. Отвезут со всей аккуратностью в храм Христа Спасителя. И богослужение оттуда мы тоже сможем посмотреть из дома (начало в 23.30 по НТВ).

- Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, - подчеркивают в Фонде Андрея Первозванного, который занимается доставкой святыни в Россию. - Передача огня в другие храмы произойдет после отмены режима самоизоляции.

И в сам Фонд за огнем приходить не надо. В 2020 году в офисе фонда его раздавать не станут. О храмах, где можно будет получить частицу Благодатного огня, объявят дополнительно. Когда победим коронавирус.

- Пасхальная служба не окажется менее благодатной из-за того, что огонь не будет доставлен на Пасху в каждый храм, - заметил митрополит Волоколамский Иларион. - На протяжении многих столетий огонь доставлялся на русскую землю лишь спустя месяцы после Пасхи.