Снова звери в стаи собираются?

Общественность делится в соцсетях ужасами: мол, в связи с коронавирусом пожилым людям запретили выходить на улицу. Кошки и собачки, живущие во дворе, остались никому не нужны! Котики умирают от голода, псы начали сбиваться в стаи. «КП» решила проверить слухи.

Сутулый дворник плетется по Литовскому бульвару, катит за собой тачку с лопатами. Медицинская маска, которую выдали в «Жилищнике», спущена на подбородок.

- Все котяры, - сказал он мне, - как были, так и остались. Видел недавно, как одна старушка с первого этажа бросала им рыбные шкурки прямо из окна.

Соседний двор по той же улице. Дом номер 13/12. Возле одного из подъездов миска с водой. Явно для кисок. Местная жительница Светлана сообщила мне с балкона, что подкармливают их не только пенсионерки. Но и молодежь.

Кстати, как только бабушек и дедушек отправили на самоизоляцию, в столице заработал проект «Накорми»: активисты вызвались подкармливать бездомных кошечек. И их сейчас уже 699 (активистов).

- Корм нам выделяет фонд «Дарящие надежду», за что мы ему очень благодарны, - сообщила «КП» руководитель фонда «Защита городских животных» Екатерина Дмитриева (именно он организовал проект «Накорми»). - У нас в каждом округе есть старший, который координирует работу остальных волонтеров. Всем выдан документ, позволяющий свободно перемещаться по городу.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте zoovolonter.info. Или по телефону +7 (499) 112-07-49.

Некоторые москвичи делились соображениями: дескать, теперь из приютов разберут всех бездомных животных. Надо же как-то легально гулять по улицам!

- Никакого ажиотажа в связи с вирусом мы не почувствовали, - разочаровала нас руководитель приюта для бездомных животных «Альма» Людмила Бычкова. - Работаем в прежнем режиме...