2020-04-16T21:08:34+03:00
Экономика

«Альтернативное золото»: Россия начала экспорт лопастей для ветроустановок

РОСНАНО и завод Vestas отправили первую партию продукции в Данию
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Первый экспорт лопастей – важное событие не только для отрасли возобновляемой энергетики, но и для экономики нашей страны в целомПервый экспорт лопастей – важное событие не только для отрасли возобновляемой энергетики, но и для экономики нашей страны в целом
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Знай наших! Именно так можно отреагировать на новость, пришедшую на днях из Ульяновска. Там на площадке завода по производству лопастей для ветроустановок «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» торжественно отгрузили первую экспортную партию, состояющую из 48 лопастей. То есть, пока бюджет теряет доходы от продажи нефти и газа, растет выручка от реализации высокотехнологичной продукции, связанной с альтернативной энергетикой.

Покупателем российской промышленной продукции стал заказчик из Дании, где строится новый ветропарк. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки (ВЭУ), локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения, говорится в сообщении РОСНАНО.

Логистика очень сложная. Из Ульяновска лопасти, каждая длиной 62 метра и весом 12,5 тонн, будут перевезены грузовым автотранспортом в порт Тольятти, откуда водным путем на двух судах будут доставлены заказчику в Данию к середине мая. Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит покупателю построить 55 МВт новой ветрогенерации.

- Первый экспорт лопастей – важное событие не только для отрасли возобновляемой энергетики, но и для экономики нашей страны в целом. Производство компонентов для ветроустановок Vestas локализовано, помимо Ульяновска, также в Нижегородской и Ростовской областях. Подобные проекты надо тиражировать и в других регионах, - заявил на торжественной отгрузке, прошедшей в формате видеоконференции, вице-премьер Юрий Борисов. - Правительство РФ поддерживало и будет поддерживать создание новых высокотехнологичных производств в этой сфере.

Он напомнил, что к 2024 году будет построено более 5 ГВт генерирующих объектов, работающих на энергии солнца, ветра и воды, а также пообещал, что правительство будет и поддерживать отрасль и после 2024 года.

- Завод Vestas и РОСНАНО в Ульяновске, первым локализовавший производство лопастей ветроустановок в России, вновь подтверждает статус первопроходца отечественной ветроэнергетики. Первая поставка российского ветроэнергетического оборудования на экспорт означает, что мы полностью выполняем взятые на себя обязательства в рамках специнвестконтракта. Мы гордимся, что ульяновские лопасти найдут применение в Дании, на родине мировой ветроэнергетики, которая на сегодня является мировым лидером отрасли, - заявил председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

СПРАВКА «КП»

Предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» было запущено в декабре 2018 года. Оно производит композитные лопасти для турбин ВЭУ, не имеющие аналогов в России. Производственная площадка расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Лопасти предназначены для ВЭУ мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. В 2020 году планируется выпустить более 250 лопастей, в 2021 году – нарастить производство продукции до 300 лопастей в год.

Партнерами проекта выступают Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и «Аквилон». Объем инвестиций составил более 2 млрд руб. На высокотехнологичном предприятии создано более 400 рабочих мест. Всего благодаря инвестициям РОСНАНО открыто 115 заводов и R&D центров в 38 регионах России.

Датская Vestas - мировой лидер в производстве ВЭУ - совместно с РОСНАНО осуществляет трансфер технологий ветроэнергетики и наращивает в России свои производственные мощности. Производство лопастей в Ульяновске стало одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России (вклад в степень локализации ВЭУ - 18%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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