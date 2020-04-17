«Чулпан играет карикатурно, но за ее героиню переживаю»

Запертые в домах граждане с удвоенным рвением смотрят телевизор. В потоке откликов* выделяются комментарии зрителей, которые возмущены расхождением сериала и исходного текста: «Самая поражающая часть книги была заключена в первых страницах, события которых безжалостно искомканы сценаристами. Я бы хотела, чтобы зритель в полной мере (как и я сама, читая роман) погрузился в тот омут страха, боли и безысходности, где ежедневно пребывала эта молодая женщина. Простите, но вы упустили главное».

Другого зрителя не устраивает неплавность повествования: «Рвано и небрежно идет сюжет, словно лишку вырезали при монтаже. Поэтому скучно».

Впрочем, у него тут же находятся оппоненты: «Смотрю и всей душой переживаю за Зулейху и за тех, кто оказался рядом с ней. Волосы дыбом встают от увиденного ужаса. Как они только выжили в этом аду, непонятно»; «Зацепил меня этот фильм. Холодею от ужаса, но смотрю. Правдивый, такой же как «Иди и смотри», «Живые и мертвые», «Тихий Дон», «Исаев» и «Жизнь и судьба». Всей душой переживаю за безответную Зулейху».

Чтобы развернуть характеры некоторых персонажей на заявленные 8 серий, сценаристы дописали их предысторию. Не все поклонники романа согласились с этим: «Добавили сцену с Бакиевым и Игнатовым про перестрелку на баррикадах. Зачем? А важную часть их отношений не показали (Бакиева в романе вскоре после того, как Игнатова отправляют с эшелоном, арестовывают как врага народа. - Авт.).

Ряду зрителей, вероятно, невнимательно смотревших сериал, он кажется клеветой на советский строй: «Когда же оставят в покое наше «ужасное» прошлое и возьмутся за наше настоящее?!» Или даже образцом... русофобии: «вылили ушат дерьма на страну и на русский народ», «навет и на татар, и на русских, и на советскую власть».

В то же время многим понравилась народная песня «Ай, былбылым», которую на титрах фильма поет Дина Гарипова, и анимационная заставка: «Песня замечательная. Жаль, что создаваемое ею нежное настроение гаснет в ходе развития сюжета - слишком мало становится про Зулейху и слишком много про тогдашнюю власть».

Лишь отдельные комментарии касаются актерской игры: «Крайне карикатурно и искусственно у нее получается, совсем не похоже на жизнь. Нужно было бы выбрать актрису хотя бы с деревенским прошлым!»

Критик Екатерина Визгалова склонна винить в недостоверной игре режиссера Егора Анашкина: «Изможденность, напуганность, отчаяние героини не отзываются в сердце, не застывают комом в горле, а воспринимаются как гримасы, и это полностью режиссерская ответственность. То же самое можно сказать и о других прекрасных актерах, которые играют в собственные амплуа исключительно по интуиции, следуя своему опыту и харизме».

Некоторые зрители полагают, что экранизация не передает всех достоинств романа: «Фильм замечательный для тех, кто не читал книгу. К сожалению, нет сотой доли чувств, переживаний и прекрасного языка Гузель Яхиной: все стало более поверхностно».

Как бы то ни было, столь горячо обсуждаемый сериал (что само по себе редкость) идет в эфире с огромным успехом. По предварительным данным, зрительская доля в категории 18+ составляет более 21% (от числа всех зрителей у экранов в этом момент).

Россия-1. «Зулейха открывает глаза». Понедельник - четверг, 21.20.

*Использованы отзывы о сериале, опубликованные на нашем сайте kp.ru, а также на kinopoisk.ru, kino-teatr.ru.

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Гузель ЯХИНА: Это крутой фильм

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина не раз тепло отзывалась об экранизации:

«Режиссер Егор Анашкин сделал крутой фильм, который по всем статьям ближе к полному метру, чем к сериалу. Канал не стал цензурировать ни политические моменты (важно, что в первую же минуту называются цифры раскулаченных), ни психологические». Яхина предупреждала, что это не развлекательное кино, а созерцательное, предполагающее полное зрительское погружение. Также она рассказывала, что изначально в сериале предполагалось уйти от открытого финала, как в книге. Позднее от этой идеи отказались, хотя судьбы отдельных героев будут рассказаны подробнее, чем в книге. Так, роман заканчивается тем, что сын Зулейхи Юсуф уплывает на лодке из поселка Семрук в большой мир. Зрители же узнают, что он выжил и как сложилась его жизнь дальше.

К негативной реакции писатель была готова, пройдя через это испытание сразу после выхода романа в 2015 году. «Зулейха...» удостоена премии «Большая книга», переведена на 18 языков, оригинал на русском неоднократно переиздавался. В литературном мире мнения разделились. Так, писатель Людмила Улицкая считает, что это «мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду», а критика Галину Юзефович изумило сочетание отдельных шедевральных моментов с банальным, как она считает, сюжетом.