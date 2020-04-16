Разбор мифа: Правда ли, что «в Китае от коронавируса умерло 20 миллионов человек»?

СЕГОДНЯ КИТАЙ ПОЛОЩУТ ТАК ЖЕ, КАК РОССИЮ ДВА ГОДА НАЗАД

Журналист британской газеты Sun начинает колонку со слов: «Китай убил нашего премьер-министра» (в следующих абзацах изящно объясняя, что всё, слава Богу, не так — но запоминается первое предложение).

Трамп называет COVID-19 «китайским вирусом».

Информагентство Bloomberg, ссылаясь на доклад ЦРУ, продвигает сразу два тезиса: коронавирус — «биологическое оружие массового поражения, и разработано оно в Китае, допустившем его утечку». А реальное количество своих граждан, погибших от этой болезни, КНР якобы занижает.

Как видим, против Поднебесной началась мощнейшая кампания госорганов, СМИ и спецслужб США и Британии. Причём ровно по тем же методичкам, что и против России: «Китай убил Бориса Джонсона» — «Москва отравила Скрипалей», ну вы помните.

Сам формат «доклада ЦРУ» до ужаса похож на безумную конспирологию, заполнившую маргинальные веб-сайты. Якобы штамм коронавируса разработали в одной из 19 лабораторий Академии наук Китая (почему не в трёх, ведь штаммов несколько?); нулевой пациент, дескать, тоже оттуда. Хотя кто его, спрашивается, видел, кто ему ставил диагноз?..

Другое авторитетнейшее издание, Washington Post, заявляет, будто в 2018 году американские дипломаты посещали лабораторию в Ухане, «зафиксировали низкий уровень безопасности при проведении опытов по изучению коронавируса у летучих мышей». То есть в секретный институт китайцы так запросто пустили представителей вероятного противника. Где официальные отчёты, фотографии, хоть что-то помимо нынешних заявлений СМИ?

КУДА ДЕЛИСЬ 20 МЛН ЧЕЛОВЕК?

Ладно, рассмотрим главный тезис «погромной кампании»: якобы Пекин в тысячу раз (!) занизил количество умерших от коронавируса.

Доказательство: резкое сокращении абонентов мобильной связи в Китае в период «паралича» из-за всеобщего карантина. Это факт, не поспоришь. Один из двух крупнейших операторов, China Mobile, зафиксировал самое масштабное сокращение абонентов мобильной связи за последние 23 года: в январе число пользователей упало на 700 тыс., в феврале — на 8,1 млн. Очень много… учитывая, что общее число абонентов этого мобильного оператора — 942 млн!

При этом число пользователей домашнего интернета того же оператора увеличилось на 1,56 млн, достигнув 188 млн. А общее число носителей мобильной связи в Поднебесной превышает 2 млрд., то есть в среднем на каждого китайца приходится 1,5-2 сим-карты.

Отгадка: жёсткие карантинные меры и падение доходов могли привести к отказу части абонентов от платного обслуживания дополнительных сим-карт, переходу на домашний интернет из-за самоизоляции. Я уж не говорю о добровольном выключении сим-карт юридических лиц из-за удара по экономике (за телефон бизнесменам просто стало платить нечем), а также отказе части внутренних трудовых мигрантов (в Китае цифра колеблется от 200 до 300 млн человек) от пользования симками в вынужденной изоляции.

Наконец, детальное изучение статистики уханьских мортуариев (мест прощания с усопшими) не даёт показателей смертности выше средней в Ухане — около 5000 смертей в месяц.

Более того, власти отдельных городов Китая — таких как Ханчжоу — даже запретили продажи противовирусных препаратов в аптеках (чтобы люди не занимались самолечением, а приходили в больницы, где их регистрировали как «коронавирусников»). А за поимку зараженных «ковидом» руководство ряда провинций установило награду. Наконец, Комитет по здравоохранению КНР включал в статистику даже диагнозы, поставленные по симптомам (без теста) — на которых приходится 40% случаев.

Тут уж впору говорить не о «занижении статистики», а, напротив, о завышении!

ИХ ЦЕЛЬ — ВОЙНА

Но из Китая всё равно делают угрозу, причём именно военную, дополняя всё вбросами о якобы проводящихся там незаконных ядерных взрывах на полигоне Лобнор. (Напомню, ещё год назад те же самые СМИ полоскали мифические «радиационные катастрофы при испытаниях новых российских ракет»).

Именно наличие неких видов запрещенного оружия массового поражения стало причиной военных кампаний США в Ираке, Ливии, Сирии: где-то — прямого вторжения, где-то, как в последнем случае, — опосредованного.

Вероятно, нынешняя цель — сплотить американцев вокруг «китайской военной угрозы», а при худшем сценарии — получить повод для боевых действий против НОАК (армии КНР).

Надо признать, момент выбран удачный. Внутри Поднебесной — острая, хоть нам и не заметная, политическая борьба. Очередная сессия парламента фактически отменена, из-за карантина рухнули доходы почти половины жителей КНР, около 15% экономики — в критическом положении, вплоть до срыва посевных работ и угрозы продовольственной безопасности.

Вот только теперь центром пандемии стали сами США, из-за массовой заболеваемости экипажей становятся на прикол даже их авианосцы. Тут впору не о войне думать, а о масках и аппаратах ИВЛ. С чем, в отличие от Китая, у Запада большие проблемы.

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