2020-04-16T23:45:00+03:00
Общество

Вопрос дня: А что вы смотрите и читаете на карантине?

На самоизоляции все развлекаются как могут
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Вопрос дня: А что вы смотрите и читаете на карантине?Вопрос дня: А что вы смотрите и читаете на карантине?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Михаил ШМАКОВ, глава Федерации независимых профсоюзов:

- Читаю служебные бумаги и доклад экс-советника президента Сергея Глазьева. Смотрю новостные программы, но уже через одну - так надоел этот коронавирус. Вечером сборник стихов Высоцкого: «Открою кодекс на любой странице - И не могу, читаю до конца!»

Николай СВАНИДЗЕ, завкафедрой журналистики РГГУ:

- Мои настольные книги сегодня - это труды по истории. Но это не Карамзин, не Соловьев и не Ключевский. Мой сериал сейчас «Зулейха открывает глаза». Еще пересматриваю любимые «Хоббит» и «Властелин колец».

Егор ХОЛМОГОРОВ, историк, писатель («КП» поздравляет с юбилеем!):

- С большим интересом читаю «Книги мертвых» Эдуарда Лимонова - он подарил мне, когда мы прощались. И я большой любитель античности - когда нужно успокоить нервы, читаю Плутарха и Ксенофонта. Смотрю 8-й сезон американского сериала «Родина». Русофобский сюжет, и Москва снята в Праге, но русский чемпион-злодей сыгран достойно.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Библию читаю и Лицевой летописный свод. Не может быть такого, чтобы открыл эти книги - и ничего нового не узнал. Ничего круче этого нет. А русская классика - это обман, и Лев Толстой и Александр Пушкин. Дети мои читают только правдивые источники - и они растут с нормальным пониманием мира.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Смотрю ток-шоу, посвященные борьбе с коронавирусом и выискиваю нарушения по законодательству в высказываниях гостей. По ночам для души смотрю детективно-приключенческие сериалы, вроде «Рикошета». А читаю все газеты, в том числе «Комсомолку». Подчеркиваю, вырезаю, складываю в особую папку. Еще читаю «Три мушкетера» - и ведь ничего не изменилось: там воевали две группировки, и сейчас так воюют...

Сергей ШЕСТОВ, глава организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» («КП» поздравляет с 70-летием!):

- Знакомлюсь с пьесой своей дочери Марии, которая прошла номинацию в престижном европейском конкурсе. Сюрреалистическая вещь о том, что жизнь не бесконечна. Такая минорная - я все пытаюсь ее понять. И время от времени обращаюсь к книге «Христос» философа Николая Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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