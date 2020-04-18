Тест «КП»: Куда вы отправитесь после самоизоляции - разводиться или на романтический?
Уже нашлись горе-психологи, которые прогнозируют рост числа разводов после завершения карантина. Дескать, супруги не в состоянии так долго без перерыва видеть друг друга
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Мы настроены более оптимистично и вам тоже предлагаем сохранять веру в лучшее. Но на всякий случай пройти этот тест не помешает.
Итак: вы супруги, соблюдающие все правила самоизоляции и, стало быть, изо дня в день видящие только друг друга.
Отвечаем на вопросы, считаем очки.
1Сколько у вас дома телевизоров?
Правильный ответ:
2Сколько лет вы женаты?
Правильный ответ:
3Вы подходите друг другу по знаку зодиака?
Правильный ответ:
4Читаете советы психологов о семейной жизни взаперти?
Правильный ответ:
5Заметили странности в поведении друг друга?
Правильный ответ:
6Стали чаще делать друг другу замечания? (Типа «Милый, ты бы побрился» или «Дорогая, не пора ли снять огуречную маску?»)
Правильный ответ:
7В отпуск обычно вместе ездите?
Правильный ответ:
8Может, вы еще и работаете вместе?
Правильный ответ:
9Выпиваете?
Правильный ответ:
10А как с сексом?
Правильный ответ:
11Бывали когда-нибудь у психоаналитика?
Правильный ответ:
12Уже строите планы на будущее?
Правильный ответ:
13Кто готовит еду?
Правильный ответ:
14Нашли какое-то общее хобби?
Правильный ответ:
15Научились чему-то новому?
Правильный ответ:
16Какие бессмертные строки описывают ваше нынешнее состояние? Вопрос жене.
Правильный ответ:
17Какие бессмертные строки описывают ваше нынешнее состояние? Вопрос мужу.
Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Можете начинать жалеть, что вы решились пройти этот тест. Вам, похоже, светит развод. Но еще не все потеряно. Пройдите тест еще раз, сидя в теплой ванне с ароматной пеной (а это, между прочим, сразу 50 очков). Это автоматически переведет вас в другую категорию.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:В принципе пара-то вы неплохая. После самоизоляции возможны два варианта: пойдете разводиться, по дороге увидите симпатичный ресторанчик и решите напоследок поужинать, а после первых двух бокалов поймете, что развестись-то вы всегда успеете; вы отправитесь в ресторан на романтический ужин, но после первых двух бокалов разругаетесь и пойдете разводиться.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Мы вас не знаем, но уже любим. Идеальная пара. Единственный повод для конфликта - когда в доме заканчивается пена для ванны. Плевать вам на самоизоляцию и на всякие дурацкие тесты. На романтический ужин - шагом марш!
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ИСТОЧНИК KP.RU