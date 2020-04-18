Тест «КП»: Куда вы отправитесь после самоизоляции - разводиться или на романтический?

Мы настроены более оптимистично и вам тоже предлагаем сохранять веру в лучшее. Но на всякий случай пройти этот тест не помешает.

Итак: вы супруги, соблюдающие все правила самоизоляции и, стало быть, изо дня в день видящие только друг друга.

Отвечаем на вопросы, считаем очки.