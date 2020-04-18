2020-04-17T19:50:40+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Куда вы отправитесь после самоизоляции - разводиться или на романтический?

Уже нашлись горе-психологи, которые прогнозируют рост числа разводов после завершения карантина. Дескать, супруги не в состоянии так долго без перерыва видеть друг друга
Александр МОНОГАМОВ, лидер общественного движения «Фривольная Россия»
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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Мы настроены более оптимистично и вам тоже предлагаем сохранять веру в лучшее. Но на всякий случай пройти этот тест не помешает.

Итак: вы супруги, соблюдающие все правила самоизоляции и, стало быть, изо дня в день видящие только друг друга.

Отвечаем на вопросы, считаем очки.

1Сколько у вас дома телевизоров?

Правильный ответ:

2Сколько лет вы женаты?

Правильный ответ:

3Вы подходите друг другу по знаку зодиака?

Правильный ответ:

4Читаете советы психологов о семейной жизни взаперти?

Правильный ответ:

5Заметили странности в поведении друг друга?

Правильный ответ:

6Стали чаще делать друг другу замечания? (Типа «Милый, ты бы побрился» или «Дорогая, не пора ли снять огуречную маску?»)

Правильный ответ:

7В отпуск обычно вместе ездите?

Правильный ответ:

8Может, вы еще и работаете вместе?

Правильный ответ:

9Выпиваете?

Правильный ответ:

10А как с сексом?

Правильный ответ:

11Бывали когда-нибудь у психоаналитика?

Правильный ответ:

12Уже строите планы на будущее?

Правильный ответ:

13Кто готовит еду?

Правильный ответ:

14Нашли какое-то общее хобби?

Правильный ответ:

15Научились чему-то новому?

Правильный ответ:

16Какие бессмертные строки описывают ваше нынешнее состояние? Вопрос жене.

Правильный ответ:

17Какие бессмертные строки описывают ваше нынешнее состояние? Вопрос мужу.

Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Можете начинать жалеть, что вы решились пройти этот тест. Вам, похоже, светит развод. Но еще не все потеряно. Пройдите тест еще раз, сидя в теплой ванне с ароматной пеной (а это, между прочим, сразу 50 очков). Это автоматически переведет вас в другую категорию.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:В принципе пара-то вы неплохая. После самоизоляции возможны два варианта: пойдете разводиться, по дороге увидите симпатичный ресторанчик и решите напоследок поужинать, а после первых двух бокалов поймете, что развестись-то вы всегда успеете; вы отправитесь в ресторан на романтический ужин, но после первых двух бокалов разругаетесь и пойдете разводиться.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Мы вас не знаем, но уже любим. Идеальная пара. Единственный повод для конфликта - когда в доме заканчивается пена для ванны. Плевать вам на самоизоляцию и на всякие дурацкие тесты. На романтический ужин - шагом марш!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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