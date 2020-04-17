ОНФ предложил настроить нацпроект «Экология» с учетом новых реалий

Исходя из интересов граждан по скорейшему оздоровлению окружающей среды Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает принять в 2020 году около 50 изменений в законодательство и в федеральные проекты. Общественный доклад о первом годе исполнения национального проекта «Экология», содержащий предложения по настройке, представлен в четверг, 16 апреля.

- Очевидно, что 2020 год будет непростым для нацпроекта «Экология», особенно в части создания отрасли управления отходами, - уверена сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. - Изучив практику первого полноценного года исполнения нацпроекта, ОНФ предлагает провести работу над ошибками, изменить законы и паспорта федпроектов. В условиях пандемии, спада экономики и уровня жизни граждан, важно не просто повысить эффективность работы над главными задачами страны, но и сплотиться вокруг выполнения национальных проектов, которые способны локомотивом вывезти народное хозяйство страны.

В частности, народный фронт предлагает ряд изменений закона о госзакупках, которые позволят руководителям регионов расходовать крупные суммы из федерального бюджета (речь идет о миллиардных дотациях). Сейчас регионы часто не могут воспользоваться этими деньгами из-за несовершенства законодательства – они попросту не успевают подготовить необходимую проектную документацию в установленный срок и реализацию запланированных мероприятий приходится сдвигать на следующий год. Также в докладе содержатся предложения по внедрению онлайн-контроля за стройками на федеральном уровне и провести для отстающих регионов обучающий семинар по ведению нацпроекта.

Мусорная реформа

Серьезные проблемы в 2020 году могут возникнуть с федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Дело в том, что из-за падения доходов граждан, люди станут тщательнее следить за своими расходами, в том числе больше людей начнет детально изучать свои квитанции за ЖКХ, чтобы понимать, за что именно они платят и где можно сэкономить, на какие из услуг можно сделать перерасчет платежей. Кроме того, возможен также рост неплатежей от граждан. А для некоторых региональных операторов, которые даже несмотря на все меры поддержки от государства находятся на грани банкротства, снижение поступающих платежей может заметно усугубить эту ситуацию. Поэтому в народном фронте уверены, что нужно искать выход с учетом интересов и граждан, и операторов ТКО.

- Нужно создать электронную жалобную книгу с геолокацией, куда граждане могут присылать фото, при этом к регоператорам которые и после жалоб не справятся со своими обязанностями, надзорные органы должны применять самые строгие санкции, вплоть до смены нерадивой компании, - говорит эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган. - Также необходимо как можно скорее перейти на оплату вывоза отходов по факту.

Кроме того, нацпроект «Экология», по мнению экспертов ОНФ, необходимо дополнить новым показателем, который будет отображать как в регионах внедряется практика раздельного сбора мусора и реализуются мероприятия по снижению объемов образования отходов. Реформу по расширению ответственности производителя необходимо провести без отсрочек, причем особое внимание нужно уделить исключению возможности заключения фиктивных договоров на утилизацию.

«Легкие городов»

В числе предложений по настройке нацпроекта «Экология» от ОНФ и ряд срочных мер, способных сократить лесные пожары и незаконные рубки.

- Предстоящее лето может легко опять стать дымным, - уверен член центрального штаба ОНФ, депутат ГД РФ Николай Будуев. - Чтобы лес прекратили поджигать, а затем вырубать с помощью санитарных рубок, нужно закрепить государственную собственности на древесину, заготавливаемую при рубках после пожаров, и не важно, что участок передан в аренду. Также пожар должен стать основанием для досрочного расторжения аренды лесного участка, в случае если сгорит больше леса, чем лесопользователь ежегодно заготавливает.

По мнению народного фронта, в проект «Сохранение лесов» необходимо добавить обязанности по уходу за молодым лесом, который высадят в ходе мероприятий по восстановлению лесов. Если такие обязательства не ввести, то может получиться, что лесной фонд не увеличится, хоть показатель нацпроекта достигнут формально.

- Необходимо обязать лесопатологов получать лицензии, лесхозы – продавать древесину на электронной площадке товарной биржи, а арендаторов – вести мониторинг за своим участком с помощью видеонаблюдения или космоснимков и передавать их в инфосистемы Рослесхоза в режиме онлайн.

Эксперты ОНФ также выяснили, что спустя 3,5 года после принятия закона о защитных лесах они созданы всего лишь в 9 регионах страны. Еще в 44 решения о создании таких лесов приняты, но до сих пор соответствующие сведения не внесены в ЕГРН. В 32 регионах до сих пор ничего не сделано в плане создания «зеленых щитов». Поэтому народный фронт предлагает внести новую категорию «лесопарковый зеленый пояс» в Лесной и Земельный кодексы и в закон о государственной регистрации недвижимости. Тогда у Росреестра не будет повода для отказа внесения в ЕГРН границ «зеленых щитов».

Чтобы легко дышать

В ОНФ уверены, что федеральный проект «Чистый воздух» необходимо распространить на 46 городов (сейчас в проекте 12 пилотных городов). По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в них «высокий» и «очень высокий».

- Во всех этих городах люди как можно скорее должны почувствовать изменения и наконец открыть форточки, - считает Александр Коган. - А предприятия с наибольшим объемом выбросов следует незамедлительно оборудовать автоматическими датчиками на источнике выбросов с передачей данных в единую систему для определения загрязнителя при превышении концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Также показатель федерального проекта по выдаче комплексного экологического разрешения нужно заменить на показатель по внедрению наилучших доступных технологий. Таким образом можно отследить изменения не на бумажке, а те, которые заметят граждане.