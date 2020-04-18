2020-04-18T12:03:15+03:00
Политика

"У нас десяток тестов с разной степенью чувствительности": Геннадий Онищенко прокомментировал слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус

Белорусский президент призвал рабочих "не париться по поводу этой болезни"
Дмитрий СТЕШИН
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Геннадий Онищенко прокомментировал слова Лукашенко о российских тестах на коронавирусГеннадий Онищенко прокомментировал слова Лукашенко о российских тестах на коронавирусФото: Евгения ГУСЕВА
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Заявление белорусского президента прозвучало во время встречи с работниками стекольного завода и вряд ли, Александр Григорьевич ожидал, что его слова вызовут такой резонанс. Дословно:

- Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты – ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный. Поэтому не парьтесь особенно по поводу этой болезни, слишком много неизвестного – новый вирус, слишком много ошибок.

А потом подытожил:

- Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания, а мне кажется, всего 30%.

Но, врач-эпидемиолог и бывший Главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко, комментируя это выступление «Комсомольской правде», с Лукашенко не согласился:

- Он поленился посмотреть, что у нас десяток тестов есть разных, с разной степенью чувствительности. Реплика господина Лукашенко, что он думает о 30%...его думы никого не интересуют, потому что он непрофессионал в этой области. Поэтому, я бы ему посоветовал, как специалисту по сельскому хозяйству, заняться посевной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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