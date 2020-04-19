Возлюбленная Данилы Козловского рассекретила странное имя новорожденной дочери

Ольга Зуева стала мамой в начале марта: актриса родила дочку своему возлюбленному Даниле Козловскому в одном из госпиталей Нью-Йорка. Больше месяца молодые родители не рассказывали, как они назвали малышку. И вот теперь Ольга решила рассекретить ее имя в Инстаграме. На своей страничке актриса поделилась новым снимком с дочкой. Оказывается, они с Данилой выбрали для девочки необычное имя: новорожденную назвали Ода-Валентина.

- Ее зовут Ода-Валентина, - написала Зуева на своей странице. Актриса призналась, что рассыпается на кусочки каждый раз, когда произносит имя дочки.

Поклонники тут же принялись гадать, почему родители придумали для малышки такое странное имя. «ОДА = Ольга, Данила, Amour», «Ода вашей любви! Как красиво!», «Впервые такое имя слышу», «Прекрасное имя, счастья девочке и маме», - пишут фолловеры в комментариях.

_olyazueva Её зовут Ода Валентина I m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine #ODA

После рождения дочки актеры решили не рисковать здоровьем малышки и остались в США на самоизоляции. Первый месяц жизни девочки они провели в городской квартире в Нью-Йорке. Однако теперь, судя по интерьеру, в котором снялась Ольга, перебрались за город. Похоже, Козловский снял для себя и для возлюбленной просторный дом с зеленой лужайкой и садом.

Похоже, Ольге нравится проводить декретный отпуск в США: она жила в Америке еще до встречи с Козловским. Ольга родом из Владивостока, с 15 лет она строила модельную карьеру, работала по контракту в Японии и в Европе. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась как модель и играла в эпизодах в американских фильмах. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой Козловским.

Когда именно познакомились Ольга и Данила, неизвестно. Сама актриса на этот вопрос отвечает, что знакомы они давно. Весной 2016 года Ольга из Нью-Йорка переехала в питерскую квартиру Козловского

О том, что у них с Данилой родилась дочка, первой сообщила Ольга в соцсетях. Она сфотографировалась с малышкой на руках и поблагодарила судьбу за самый важный в ее жизни подарок.

_olyazueva Quarantine is a perfect time to adopt a dog (or a cat) Do it

- Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня, - написала актриса.

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет. Актеры ведут закрытый образ жизни и практически не рассказывают о личной жизни. Несмотря на долгие отношения, Данила пока не торопится сделать своей подруге предложение руки и сердца. Возможно, Ольга получит долгожданное обручальное колечко теперь, после рождения дочки. И для Данилы, и для Ольги девочка стала первым ребенком.