2020-04-20T02:27:38+03:00
Звезды

«Ну как можно быть такой красивой»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в школе

Телеведущая поделилась самыми дорогими воспоминаниями из детства
Ирина СУХАНОВА
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Лера Кудрявцева поделилась фотографиями из юности.Лера Кудрявцева поделилась фотографиями из юности.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Многие звезды на карантине пересматривают свои семейные альбомы и делятся старыми фотографиями. Лера Кудрявцева тоже решила продемонстрировать поклонникам снимки из домашнего архива. Телеведущая в Инстаграме показала, как она выглядела в подростковом возрасте. Лера опубликовала несколько фотографий, сделанных, когда она еще училась в школе. И рассказала о самых ярких воспоминаниях юности. Телеведущая выросла в Казахстане, в Усть-Каменогорске, ее родители были научными сотрудниками.

- У всех из детства есть какие-то самые яркие воспоминания, отрывки, - написала Кудрявцева на своей страничке. - Я помню сетку с мясом за окном и как его клевали снегири , я всегда ждала маму с работы, потому что она приносила что- то вкусненькое и приходя домой с мороза от неё исходил вот этот запах мороза и ее помады. Папа, который смотрел хоккей на диване в семейных трусах , собака Альфа (ирландский сеттер ) , сирень за окном, секретики в парке (золотинка под стеклом ), как я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице, папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту, банан , который сгнил в моей детской сумочке, когда я его решила спрятать и забыла про него. Мороз минус сорок и лёд на ресницах, а штаны колом и хотелось побыстрее стать взрослой. А у вас какие яркие воспоминания?

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У всех из детства есть какие -то самые яркие воспоминания , отрывки .
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В комментариях к посту телеведущей фолловеры поделились своими детскими впечатлениями. И, конечно, обсудили то, как Лера выглядела в подростковом возрасте. «Красоточка была и есть», «Какая же хорошенькая», «Какие у тебя детские фото красивущие! Ты точно обошла подростковую «гадкоутёночность». Я на свои фотки смотреть не могу», «Ну как можно быть такой красивой», - пишут они.

Некоторые подписчики в комментариях ругают Кудрявцеву за то, что она решилась на радикальные изменения в своей внешности. Не секрет, что десять лет назад кроме груди телеведущая увеличила еще и губы, По мнению поклонников, Лера всегда выглядела прекрасно, и ей совсем не нужно было ничего в себе менять. ««И так красавица, зачем губы было увеличивать», - пишут они. А кое-кто советует Лере вернуться к своему натуральному русому цвету волос: «А вы, оказывается, не блондинка», «Лера, а может рискнуть, и вернуться в темненький цвет?».

Телеведущая показала, как выглядела в школе. Фото: Инстаграм.

Телеведущая показала, как выглядела в школе. Фото: Инстаграм.

О том, как Лера Кудрявцева стала жертвой собственной силиконовой груди, знает вся страна. 48-летняя телеведущая откровенно рассказала о своей беде в Инстаграме и с экранов телевизоров. Знаменитая блондинка десять лет ходила с пышным искусственным бюстом, пока один из имплантов не порвался и чуть не убил ее. Дальше была реанимация, операционная и долгий период восстановления. «Слава богу, избавилась от этих балконов», - шутила Лера в Инстаграме.

Операция определенно пошла Лере на пользу: теперь ее бюст выглядит натуральным, в отличие от прежних силиконовых «мячиков». В одном из интервью Кудрявцева признавалась, что ее новый бюст абсолютно устраивает ее 32-летнего супруга.

- Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, - рассказала телеблондинка.

Лера с папой. Фото: Инстаграм.

Лера с папой. Фото: Инстаграм.

Покончив с искусственным бюстом, Лера взяла курс на натуральность и заодно избавилась от силикона в губах. По мнению экспертов-косметологов, она удалила устаревший силиконовый гель, который может быть опасным для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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