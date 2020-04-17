Коронавирус в Китае, последние новости на 17 апреля 2020: смертей оказалось на 1290 больше, власти Уханя уточнили данные

По состоянию на 17 апреля в Китае от коронавируса скончались еще 1 290 человек, количество смертей составило 4 636. По последним данным, вирус в общей сложности в КНР зафиксирован у 83 753 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 350.

Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 898 человек, их количество равняется 77 503 человека. 1614 человек еще остаются под наблюдением врачей.

Такое большое количество погибших за сутки связано с тем, что власти Уханя уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфеции. Оказалось, что смертей оказалось на 1290 больше.

Пересчет, как сообщает АР со ссылкой на китайское ИА «Синьхуа» связан с тем, что когда эпидемия только началась, власти не справлялись с потоком пациентов. Они не успевали вовремя предоставлять последние данные в органы. В статистику не попали в основном те, кто умер дома.

Также известно, что еще восемь граждан Китая заразились коронавирусом в провинции Хэйлунцзян, что граничит с Россией. Они вернулись на родину через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ. КНР, в которой удалось предотвратить распространение в республике, сейчас борется с ввозными случаями.