Антисептик есть, но вам его не продадут: откровения фармацевта в разгар эпидемии коронавируса

Собеседнице «КП» 30 лет, зовут Катя. Работает в сетевой аптеке в спальном микрорайоне. На интервью согласилась без имен и адресов - работу потерять не хочет.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ - ЭТО ПУСТЫШКА

«Меня уже передёргивает от слов: «маски», «антисептик», «перчатки», «градусник», «марля». Сегодня это самые популярные товары. Ладно средства защиты, но градусники почему скупают, неужели раньше никто температуру не мерил?

С лекарствами тоже интересная история: стоит в новостях мелькнуть названию препарата, как за ним выстраивается очередь. Удивилась, когда в конце марта начали спрашивать лекарства от малярии. Все резко вернулись из дикой Африки? Или наоборот собрались в путешествие?

Потом прочитала, что в России разработали схему лечения на основе таких препаратов. Каюсь, первые пару пачек продали - хотя должны были просить рецепт. Но это же не наркотик какой! Антибиотики тоже по рецепту нужно продавать, но мало кто это делает. Надеюсь, люди не станут глотать противомалярийными - так можно посадить печень.

Та же история повторилась с жаропонижающими: парацетамолом и ибупрофеном. Скупают и так называемые противовирусные. Только это все пустышки, которые в большинстве стран не признают. Но что поделать, если наши фармкомпании мощные лоббисты?

"Удивилась, когда в конце марта начали спрашивать лекарства от малярии. Все резко вернулись из дикой Африки?"Фото: Олег УКЛАДОВ

БУТЫЛИ ЗА 3000 РУБЛЕЙ

Хлоргексидин, перекись водорода, мирамистин коронавирус не убивают. Только крепкий спирт.

Когда закончились антисептики, люди вспомнили про травяные настойки: прополис, календула, эхинацея. В составе высокая концентрация спирта. Спросом пользуется глицерин - вязкая жидкость, которой разбавляют спирт, чтобы получить привычный антисептик.

Недавно антисептики начали завозить. Баночка хлоргексидина - 300 рублей. До пандемии он стоил 18 рублей. Честно, меня вгоняют краску вопросы:

- Есть дешевле?

- Есть, перекись водорода за 130 рублей, брать будете?

В такие моменты я себя ненавижу. Фармкомпании придумали уловку: они разливают в красивую тару хлоргексидин, лепят громкую этикетку: «Мощный антисептик», добавляют картинку микробов под микроскопом - готово.

При этом в подсобке лежит пара контейнеров с нормальным спиртовым антисептиком. Отпускная цена в районе 150 рублей. Цену подняли, но не сильно. Руководство не спешит его выставлять. Сначала нужно продать тот что за 300. Или вот добавили новый план - литровые бутыли антисептика по 2500 - 3000 рублей. Он хороший, но кто за такую цену купит? Хотя могли бы скинуться с соседями и разлить.

ПРОКЛЯТЫЕ 10 КОПЕЕК

Аптека работает с несколькими поставщиками. Обязанности фармацевта - заказ товара. Каждый день смотрю цены на перчатки. Наконец появились по нормальной цене. Заказала пять упаковок. Но директор запретила их продавать: как быть, если по новому закону наценка должна быть не более 10 копеек?

10 копеек не позволят сделать план, а план - это наша зарплата. Плюс многие платят картами. Банк с каждой операции берет с нас комиссию в 2%. А еще у людей есть скидочные карты. Тут не то что в ноль - в минус уходим! Так что бизнес и ничего личного.

Заказанные пять пачек перчаток списали на хознужды. Но девчонки-сменщицы, пока в выходные не было руководства, раздербанили одну и продавали за наличку. 10 рублей - пара перчаток. За такое можно влететь на крупный штраф, но кто узнает?

Вообще с 10 копейками смешно вышло. Многие подумали, дескать чиновники установили такую цену на перчатки и маски, а не наценку. Поэтому первые дни покупатели уходили с кислыми лицами.

КАК ОТКАЗАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ, ЧТОБ НЕ ОБИДЕЛСЯ

С масками та же наценка. На благотворительность мы не подписывались. У поставщиков маски есть - 150 - 200 рублей за штуку. Понятно, что такой товар мы тоже заказывать себе не будем. Тем более что пришла разнарядка: при подведении итогов за апрель, средства защиты в плане продаж не учтут. Оно нам надо?

Выслушивать от покупателей за то, что не продаем маски - устали. Им по телевизору говорят, что заводы в день по миллиону штампуют. Но это все идет в больницы и прочие госструктуры. К нам почти не добирается. С девчонками придумали универсальные ответ:

- Привезли утром, уже все раскупили!

Объявление в аптеке Оренбурга.Фото: Олег УКЛАДОВ

Такая реплика негатива в наш адрес не вызывает. Некоторые просят записать номер телефона, готовы деньги в залог оставить, чтобы мы им набрали, как только товар привезут.

Кстати, с масками выход нашелся. Теперь по документам проходят как гигиеническая салфетка на резинке. Будете покупать - обратите внимание на чек. Такого товара нет в 10-копеечном списке. Значит можно сделать обычную наценку.

НЕСРАВНЕННЫЙ АРОМАТ ХЛОРКИ

Пенсионеры не сидят дома - продолжают бегать к нам. Пришла бабуся: узнавала про цены и причитала, как все дорого. Потом сказала:

- Пойду в соседние аптеки поспрашиваю. Все равно больше делать нечего.

Что ж вам дома не сидится!

Завели журналы дезинфекции и измерения температуры. От запаха хлорки голова гудит. Уборщица щедро наливает! Зато покупатели с нескрываемым удовольствием вдыхают аромат чистоты.

Утром или вечером остается один фармацевт - протирать прилавки некогда. Раз в два часа приходится закрываться, чтобы все обработать.

Самое смешное, когда люди заходят с улицы - тут же снимают маску с комментарием в духе:

- Ой, как душно!

На улицу выходят и надевают. Хотя явно в помещении она нужнее.

В начале эпидемии выручка подскочила чуть ли не в два раза. А сейчас упала. При этом планы продаж подняли. В основном на всякие витамины. Весна же - авитаминоз! Только нигде кроме России этот диагноз так не трактуется. В остальном мире так называют совсем критические случаи и не выписывают витаминные комплексы в межсезонье.

Сменщица на днях закатила истерику заведующей:

- Президент сказал - нерабочие оплачиваемые дни. Ухожу на карантин с сохранением зарплаты.

Над ней посмеялись, покрутили пальцем у виска. Предложили отпуск за свой счет. Остальные наоборот просят дополнительные смены. Потому что план мы в апреле явно не сделаем. А так хоть за выходы на смену какие-то деньги получим.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цены будут высокими, пока есть спрос

- 14 апреля правительство отменило постановление, ограничивающее наценку. Также снято требование продавать маски производителям через одну государственную корпорацию, - рассказал «КП» учредитель медицинского предприятия ООО «ФЭСТ» Владимир Михайлов. - Кроме того, сегодня наценку в первую очередь делают не аптеки, а оптовики. Именно они на фоне ажиотажного спроса завышают цены на маски, антисептики, перчатки. Аптека в среднем наценивает 35% на весь товар, за исключением жизненно важных позиций. Если взять стоимость маски, то это для аптек копейки. Сети зарабатывают на дорогих лекарствах.

Если сейчас нет на рынке антисептика, то нельзя заставить аптеку продавать этот товар по убыточной для себя цене. Пытаться регулировать рынок антимонопольными инструментами, с моей точки зрения, бессмысленно. Нужно наполнить рынок продукцией, тогда и цены снизятся. Сейчас, когда во всем мире такой ажиотажный спрос на маски, это сделать трудно. Возможно, необходимо научить людей, как самим шить маски и делать антисептический раствор. Уж если нет сейчас на рынке этих товаров, то и административные меры не смогут помочь эту проблему решить.

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