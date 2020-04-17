Коронавирус в Испании, последние новости на 17 апреля 2020: количество зараженных продолжает расти, скончался писатель
Количество зараженных в Испании за последние сутки снова увеличилось. По данным на 17 апреля 2020 года, коронавирус в Испании обнаружили у 184 948 человек – за сегодня количество зараженных вирусом увеличилось на 2132. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 185 и составляет 19 315. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и составляет 74797 человек.
Несмотря на то, что количество зараженных растет, смертность постепенно уменьшается. Пик летальных исходов пришелся на 2 апреля, когда скончались 950 граждан.
Испания в данный момент занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев COVID-19 и третье после Италии и США по числу смертей.
16 апреля от коронавируса в Испании скончался чилийский писатель и журналист Луис Сепульведа. Ему было 70 лет, коронавирус у автора диагностировали шесть недель назад. По информации испанских СМИ, он был одним из первых, у кого подтвердилось заражение в стране. Луис скончался от осложнений в силу возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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