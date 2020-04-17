2020-04-17T12:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 17 апреля 2020: количество зараженных продолжает расти, скончался писатель

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 17 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Испания в данный момент занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев COVID-19 и третье после Италии и США по числу смертей.Испания в данный момент занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев COVID-19 и третье после Италии и США по числу смертей.
Изменить размер текста:

Количество зараженных в Испании за последние сутки снова увеличилось. По данным на 17 апреля 2020 года, коронавирус в Испании обнаружили у 184 948 человек – за сегодня количество зараженных вирусом увеличилось на 2132. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 185 и составляет 19 315. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и составляет 74797 человек.

Несмотря на то, что количество зараженных растет, смертность постепенно уменьшается. Пик летальных исходов пришелся на 2 апреля, когда скончались 950 граждан.

Испания в данный момент занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев COVID-19 и третье после Италии и США по числу смертей.

16 апреля от коронавируса в Испании скончался чилийский писатель и журналист Луис Сепульведа. Ему было 70 лет, коронавирус у автора диагностировали шесть недель назад. По информации испанских СМИ, он был одним из первых, у кого подтвердилось заражение в стране. Луис скончался от осложнений в силу возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
В стране больше нет регионов, где не выявили хотя бы одного пациента с COVID-2019. Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
Новости 24
Эксперт: коронавирус не может передаваться через домашних животных
Москвич переоделся полицейским, чтобы погулять по городу во время самоизоляции
Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады населения
Глава ЦБ ответила, надо ли раздать россиянам по 10-20 тысяч рублей
В России не осталось регионов без коронавируса
Банковские карты будут действительны до 1 июля даже после окончания срока действия
Правительство расширило список россиян, которые могут выехать за границу во время пандемии
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки
Банки одобрили 30% заявок на льготные кредиты предприятиям
Таможенники рассказали, какие товары стали чаще заводить в страну в условиях коронавируса
Дума приняла закон о получении гражданства России без отказа от иностранного
В России число погибших от коронавируса выросло до 273
«Эвалар» начал выпуск антисептиков
Назван дешевый препарат, который предотвращает некоторые виды рака
Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за борьбу с коронавирусом
В НИИ рассказали, какими средствами можно уничтожить коронавирус
Донорам плазмы для лечения заражённых коронавирусом будут выплачивать деньги
Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса