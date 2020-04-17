2020-04-17T12:22:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 17 апреля 2020: погиб один, выздоровело 96 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 17 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Из Таиланда вывезено еще почти 200 туристовИз Таиланда вывезено еще почти 200 туристов
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Таиланде остается стабильной. По состоянию на 17 апреля 2020 года количество инфицированных увелилось на 28 и составило 2 700 человек. 96 человек выписались из больниц с выздоровлением, теперь вылечившихся 1 689. Один человек погиб, и количество летальных случаев достигло 47.

Вчера 16 апреля туристов из Таиланда вывезли домой из Бангкока. Основная масса россиян была из Казани и Уфы, 178 человек доставлены на родину и отправлены на 14-ти дневный карантин.

Самолет вылетел из Бангкока в 15:16 (11:16 мск). На рейс были зарегистрированы 178 пассажиров, не считая пятерых грудных детей. Четыре человека на рейс не явились. Перед посадкой в самолет «Уральских авиалиний» все пассажиры и члены экипажа проходили по одному процедуру дезинфекции – опрыскивались дезинфицирующим составом.

Уфимских туристов, как и обещал представитель регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов, немедленно разместили в двух обсерваторах под Уфой, обеспечив всем необходимым. Только после того, как медики убедятся, что никто не заражен коронавирусом, вернувшиеся туристы отправятся домой.

Ранее самолеты вывезли застрявших в королевстве жителей Сибири и Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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