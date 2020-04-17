Женщины в колонии устроили конкурс "ИзоИзоляция"

Сиделицы Исправительной колонии №2 по Нижегородской области, отбывающие наказание за различные преступления, приняли участие в конкурсе "ИзоИзоляция". Конкурс поддержали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

- Костюм, грим, детали интерьера или пейзаж за спиной – и вот вы уже в образе Моны Лизы. В период самоизоляции получила популярность творческая акция, в которой люди изображают сюжеты знаменитых картин и делятся своими фото. Женщины, отбывающие наказание не отстают от модных веяний, - говорится в сообщении ФСИН.

«Жнецы» Алексей Венецианов. Фото: пресс-служба ФСИН

Специфика закрытого учреждения внесла свои коррективы: животных и мужчин пришлось изображать также представительницам прекрасной половины человечества.

Участницы выбрали узнаваемые картины отечественных живописцев: "Неизвестная" Ивана Крамского, "Аленушка" Виктора Васнецова, "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева, "Царевна-лебедь" Михаила Врубеля, "Тройка" Василия Перова, "Жнецы" Алексея Венецианова, "Портрет человека в красном тюрбане" Яна ван Эйка.

«Купчиха за чаем» Борис Кустодиев. Фото: пресс-служба ФСИН

- Как известно, положительные эмоции укрепляют иммунитет. Кроме полученных эмоций, в процессе творчества осужденные женщины узнали много нового о художниках, их жизни и истории создания картин, - заявили представители пенитенциарной системы.

«Неизвестная» Иван Крамской. Фото: пресс-служба ФСИН

«Портрет человека в красном тюрбане» Ян Ван Эйк. Фото: пресс-служба ФСИН

«Царевна-лебедь» Михаил Врубель. Фото: пресс-служба ФСИН

«Тройка» Василий Перов. Фото: пресс-служба ФСИН

«Все в прошлом» Василий Максимов. Фото: пресс-служба ФСИН

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