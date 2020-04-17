Коронавирус в Армении, последние новости на 17 апреля 2020: число инфицированных возросло до 1 201 человека

За сутки число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло на 42 и достигло 1,201 тысячи. По состоянию на 17 апреля 2020 года один человек скончался, говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

- В Армении подтверждены 1 201 тысячи случаев коронавируса. Излечились 402 пациентов. Девятнадцать человек скончались, - сообщили в ведомстве.

По данным минздрава, на сегодняшний день на лечении находятся 780 человек, было проведено 10 793 тестов.

19-ым погибшим от коронавируса оказался 58-летний мужчина, рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян. - У 58-летнего пациента было коронавирусное заболевание с подтвержденной двусторонней субтотальной пневмонией, - написала она в «Фейсбуке».

Помимо этого, у мужчины были сопутствующие хронические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, высокое артериальное давление III степени, ожирение II-III степени. - 8-го апреля было проведено стентирование коронарной артерии, после чего у больного развился дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность III степени, сепсис, септический шок. После длительной искусственной вентиляции легких развилась полиорганная недостаточность, - сказала Никогосян.

Накануне в Армению из Китая прибыла помощь на борьбу с вирусом. КНР отправили медицинские принадлежности и аппаратуру. Было доставлено свыше 87 000 защитных медицинских костюмов, 24 000 медицинских масок, 20 000 защитных масок KN95, 101 дистанционный градусник, медицинские инструменты, а также биохимическое сырье для изготовления тестов по диагностированию коронавируса.