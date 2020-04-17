Как встретить Великую Пятницу и Великую Субботу в период самоизоляции: Кушать можно только в субботу, когда зайдет солнце

Начинается самое строгое время поста у православных. Последний дни Страстной седмицы перед Пасхой — Великая Пятница и Великая Суббота. Как правильно их встретить на самоизоляции? Что можно есть? Об этом «КП» рассказал священник Александр Тимофеев.

- Начался строгий пост – хлеб и вода. Мы в течение суток, как правило, ничего не вкушаем, - сказал «КП» отец Александр. - С начала вечерней службы, когда читаем Евангелие. Обычно домой приходим – тоже не вкушаем. Потому что это время страстей Спасителя мы стараемся разделить. Вкушать можно в Субботу Вечером, когда уже солнце зайдет. По традиции, этот пост Великой Пятницы с вечера до вечера продолжается. Около суток.

Батюшка пояснил, чему посвятить это время.

- Желательно отложить все дела в сторону, по возможности, - сказал он. - Я понимаю, что надо дома прибрать, кто-то начинает готовить домашние яства пасхальные – куличи печь заранее, пасхи творожные. Я думаю, что надо в субботу пойти, где-то освятить. В этом году, если вы не идете на освящение в Великую Субботу, вам даже проще. Вы лучше в субботу испеките, а в пятницу освободите себя и своих домашних от излишней суеты. В субботу тоже нужно соблюдать покой Великой Субботы. Но уж в Великую Пятницу как-то суетиться совсем стыдно и неуместно христианам.

У нас такой ажиотаж обычно в Великую Субботу вокруг освящения куличей в храме. А вы знаете, что это не вовремя и неуместно? Посмотрите на чинопоследование. У меня требник лежит. Молитва на освящение куличей начинается пением тропаря «Да Христос Воскресе». О чем это говорит? Сначала совершается пасхальное ночное богослужение, а потом перед тем, как уже пойти разговеться, люди просят батюшку: почитайте молитву на разговение, чтобы мы могли эту трапезу вкусить освященную после Пасхи. Священник радостно читает. Освящает. Все расходятся по домам, кушают. Или в храме накрывают. Освящение еды, но после пасхальной службы.

Священник ответил, что традиция освящать куличи днем в субботу возникла не так давно.

- В Великую Субботу этот ажиотаж – это совсем не то, что нужно, - отметил отец Александр. - Эта традиция какая-то натянутая. Она новая. Эти массовые скопления людей на освящение куличей – это последние десятилетия ХХ века и начало XXI-го. Даже до революции большинство прихожан знали, что освящать куличи нужно после пасхальной литургии.

Своим прихожанам я всегда говорю: занимайтесь в Великую Субботу другим. Читайте Евангелие, молитесь, готовьтесь, старайтесь мысленно быть со Христом. Возьмите с собой на службу куличи, после литургии скажите: мы здесь. Я выйду из алтаря и освящу. У нас каждый год так происходит. Самые сознательные прихожане в Великую Субботу не в очереди стоят, а читают Евангелие или молятся, еще что-то делают. А потом спокойно и быстро, без очереди после литургии освящают.

Так что в этом году, если вы дома, испытываете психологическое давление от нахождения дома, обратите внимание, что у вас открываются большие возможности спокойно распределить свое время. Больше времени уделить чтению Священного писания, больше времени уделить своим ближним, вместе подготовиться. Сейчас многие настраиваются на богослужение дома. Надо Пасху дома совершать. Есть же какие-то трансляции – многие так настраиваются. И посидим, постоим.

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