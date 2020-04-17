Как посетить пасхальное богослужение и не получить штраф в период самоизоляции

Главный православный Праздник наступает 19 апреля. Верующие встречают Воскресение Христово — Пасху. В Москве и Московской области богослужения пройдут без прихожан. В храмы смогут попасть только работники и волонтеры, у которых есть официальные бумаги.

Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома. Но во всех регионах действуют свои правила. В некоторых храмы до сих пор открыты. Как же сходить на Пасху и не получить штраф. Об этом «КП» рассказал заслуженный адвокат России Леонид Ольшанский.

1. В МОСКВЕ ЗА ПОХОД В ХРАМ ВЫПИШУТ ШТРАФ?

Адвокат Ольшанский:

- Сам факт похода в храм – это нарушение режима самоизоляции. Разницы нет – в храм, на стадион, в кинотеатр. По московским законам нельзя ходить ни в какое место, где есть скученность, - стадион, кинотеатр, драмтеатр и, соответственно, храм.

2. ЗА ПРИЗЫВЫ ПОЙТИ В ХРАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ?

Адвокат Ольшанский:

- Нет. Потому что наказание по поправкам предусмотрено за распространение так называемых фейков, то есть фальшивой информации. Хотя лучше таких призывов сейчас не делать, потому что могут расценивать, как покушение на деяние.

3. ЕСЛИ НЕТ В ГОРОДЕ ЖЕСТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, КАК В МОСКВЕ ИЛИ ПЕТЕРБУРГЕ. ЗАКОННО ИДТИ?

Адвокат Ольшанский:

- Законно. Раз ограничений нет, значит, можно и на машине ехать, и ходить в дальний магазин, и пойти в храм. А в самом храме обязаны обеспечивать разметку. Но давайте мы посмотрим. У нас это расстояние в полтора-два метра введено российскими законами? Нет. А оно кем введено? По логике, должен быть такой указ в том городе. Если его нет, то мы можем сказать, что крайне актуально и целесообразно соблюдать такое расстояние, для себя же в первую очередь, ходить в маске. Но наказать уже не получится.

4. НО ЕСЛИ ОСТАНОВИЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. ЧТО ГОВОРИТЬ?

Адвокат Ольшанский:

- Полицейский должен сказать: или по распоряжению мэра Казани, Рязани, Владимира, Магадана нельзя идти в места большого скопления людей, или такого распоряжения, указа, приказа нет. Прежде всего, они должны сказать, что вы нарушаете. Если указа мэра или губернатора края, области нет, надо полицейскому ответить так: запрета, чтобы ходить в храм (кинотеатр, стадион), нет, у вас какие ко мне претензии? Такие вещи должны объявляться везде многократно. А если есть, то идти нельзя.

4. ЭТИ ЗАПРЕТЫ НЕ НАРУШАЮТ КОНСТИТУЦИЮ И ПРАВА ВЕРУЮЩИХ?

Адвокат Ольшанский:

- Нет. У нас ключевая статья, когда дело касается наказания или ограничения, часть 3 ст. 55 – права человека и гражданина в исключительном случае могут быть ограничены федеральным законом. У нас федеральных законов два – закон об этом санитарном благополучии и поправки, которые Госдума оперативно приняла. Это повышенный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Поэтому вот в этом случае противоречия не будет.

А ЧТО ГОВОРИТ СВЯЩЕННИК?

Но и правда — в каждом регионе действуют свои правила. Если храмы открыты — можно ли туда идти?

- Если церкви не закрывают, эпидемиологическая обстановка спокойная, можно сходить, - сказал «КП» священник Александр Тимофеев. - Но соблюдая необходимую осторожность. Как сейчас вести себя в храме по-христиански. Представьте, что вы приходите, ведите себя так, как если бы вы сами были носителем какой-то инфекции, боялись других заразить. Поберегите ближних, которые пришли в храм. Осторожно приходите и молитесь.

У кого нет возможности, совершайте дома. «Двенадцать Евангелий» можно и нужно прочитать вечером. Можно и нужно евангельские страстные чтения повторить с утра. Даже если у вас не хватит сил на всенощные бдения, как было в древности. По возможности, встаньте пораньше, почитайте. А потом занимайтесь какими-то делами. Я думаю, в любом режиме главное – не отступать своим умом и сердцем от Господа Иисуса Христа. Не бежать от него в страхе от каких-то событий.

ВАЖНО!

Для сохранения здоровья лучше воздержаться от походов на улицу и остаться дома.

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