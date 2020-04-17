2020-04-18T16:38:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 17 апреля 2020: ситуация тяжелая, карантин продлен

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 17 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Согласно последним данным Университета Хопкинса, Франция занимает пятое место в мире по числу инфицированных COVID-19 и четвертое место — по числу жертв.Согласно последним данным Университета Хопкинса, Франция занимает пятое место в мире по числу инфицированных COVID-19 и четвертое место — по числу жертв.
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По состоянию на 17 апреля 2020 года во Франции общее чило заболевших коронавирусом составило 147 091. Рекордное количество, 17 000 заражений, было зафиксировано 16 апреля вечером. 17 941 человек скончались, за сутки по состоянию на 17 апреля 2020 года количество умерших прибавилось на 21. Восемь смертей зарегистрированы в Гваделупе, восемь в Мартинике, три в Майотте и два в Сен-Мартене. Люди умирают дома, в больницах и домах престарелых.

Количество госпитализированных пациентов снижается второй день подряд. Сейчас в больницах находится 31 305 пациентов – на 474 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии находятся 6248 человек. Трети из них – меньше 60 лет.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, Франция занимает пятое место в мире по числу инфицированных COVID-19 и четвертое место — по числу жертв. Лидером же остаются Соединенные Штаты, где от коронавируса умерли уже более 30 тысяч человек.

В любом случае, ситуация во Франции остается серьезной и худшей в Европе. На борту французского авианосца «Шарль де Голль» также произошла вспышка Covid-19. Опасный вирус нашли у 700 моряков, 20 человек доставлены в больницы с тяжелой формой заболевания. Их состояние оценивается как критическое.

Строгие карантинные меры в стране продлены до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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